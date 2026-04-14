LISTA: 6 lugares para comemorar o Dia Mundial do Café em Porto Alegre

Nesta terça-feira, 14 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Café. Em Porto Alegre, não faltam bons lugares para aproveitar a data. Pensando nisso, o GeraçãoE reuniu uma lista a partir das dicas dos jornalistas da redação do Jornal do Comércio.

Confira seis lugares para comemorar o Dia Mundial do Café em Porto Alegre:

1. Baden Torrefação



(@badentorrefacao) no segundo andar do Mercado Público se destaca pelos cafés especiais, que podem ser consumidos no local ou adquiridos na loja , que conta com roupas e demais produtos da marca. Em alguns dias, ainda é possível acompanhar a torrefação, o que torna a experiência ainda mais interessante. Para comer, a casa aposta em produtos locais, como a torrada feita de cuca com queijo colonial e mel, que equilibra o doce e salgado com um toque regional. Em um dos pontos mais icônicos da Capital, a operação do Baden no segundo andar do Mercado Público se destaca pelos cafés especiais, que podem ser consumidos no local oue demais produtos da marca. Em alguns dias, ainda é possível acompanhar a torrefação, o que torna a experiência ainda mais interessante. Para comer, a casa aposta em produtos locais, como a torrada feita de cuca com queijo colonial e mel, que equilibra o doce e salgado com um toque regional.

• Endereço: Mercado Público de Porto Alegre.

• Horário: o Baden Torrefação funciona das 9h às 19h, de segunda a sexta, e até as 18h aos domingos.

As xícaras da operação com com ilustrações em homenagem ao Mercado TÂNIA MEINERZ/JC

2. Sabor de Luna



(@sabordeluna) reúne em sua operação café, almoço, um pequeno mercadinho e, mais recentemente, um braço voltado à produção de gelatos, sendo uma opção para quem quer sair do óbvio. Entre os destaques, estão as medialunas e as vigilantes, além de outros doces típicos uruguaios, como os alfajores. Com gastronomia uruguaia, o Sabor de Luna reúne em sua operação café, almoço, um pequeno mercadinho e, mais recentemente,, sendo uma opção para quem quer sair do óbvio. Entre os destaques, estão as medialunas e as vigilantes, além de outros doces típicos uruguaios, como os alfajores.

• Endereço: rua Carlos Trein Filho, nº 1220, no bairro Auxiliadora, e na rua Dr. Freire Alemão, nº 310, no bairro Mont'Serrat.

• Horário: a operação funciona todos os dias, das 10h às 19h.

Um dos focos da nova unidade é o empório, maior que o da matriz NATHAN LEMOS/JC

3. Padaria Bassani



Padaria Bassani (@padariabassani) reúne tradição e variedade . Com 16 anos de história, o espaço se destaca pela produção 100% artesanal e pelas muitas opções no cardápio. Bolos, salgados, pastéis, tortas frias, além de alternativas como crepiocas e omeletes compõem o cardápio. Na Zona Sul de Porto Alegre, areúne tradição e variedade . Com 16 anos de história, o espaço se destaca pela produção 100% artesanal e pelas muitas opções no cardápio. Bolos, salgados, pastéis, tortas frias, além de alternativas como crepiocas e omeletes compõem o cardápio.

• Endereço: avenida Wenceslau Escobar, nº 2013, bairro Cristal.

• Horário: das 7h às 20h, de segunda a sábado. No horário de almoço, a Bassani serve opções de à la minuta.

Rômulo Bassani comanda o negócio familiar que opera há 16 anos na Zona Sul DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

4. Casa Charlie



Casa Charlie (@charliecandies) r e úne empório, cafeteria e área para eventos, combinando um cenário charmoso e versátil. Além dos cafés, o espaço é uma opção para brunch, com opções como pães de queijo, pães artesanais, caprese, waffles e sobremesas que misturam sorvete e brownie. Ocupando um casarão histórico no Moinhos de Vento, aúne empório, cafeteria e área para eventos, combinando um cenário charmoso e versátil. Além dos cafés, o espaço é uma opção para brunch, com opções como pães de queijo, pães artesanais, caprese, waffles e sobremesas que misturam sorvete e brownie.

• Endereço: rua Barão de Santo Ângelo, nº 212, no Moinhos de Vento.

• Horário: de terça a sábado, das 8h às 20h; aos domingos, até as 19h.

Na Casa Charlie, bolos, tortas, muffins e, claro, brownies fazem sucesso SÉRGIO GALBINSKI/DIVULGAÇÃO/JC

4. Donna Laura



Donna Laura (@donnalaura1164) é um espaço comandado por mãe e filho no Centro Histórico, com cardápio 100% sem origem animal. O espaço oferece cafés com leites vegetais, doces e salgados, além de um empório com castanhas, temperos e sementes. As principais saídas são os chocolates e o almoço.

• Endereço: rua Coronel Fernando Machado, nº 1164, no Centro Histórico.

• Horário: de segunda a sábado, das 9h30min às 19h, e aos domingos, das 9h30min às 15h. O restaurante também serve almoço diariamente, das 11h30min às 14h30min.



5. Adulla



A Adulla Padaria e Confeitaria (@adullapadariaeconfeitaria) é um espaço com variedade para um café da manhã reforçado. Com unidades em Gravataí, Cachoeirinha e Porto Alegre, as opções da casa abrangem pudins, pães, brigadeiros, bolos diversos, rocamboles, sanduíches e cafés gelados, com destaque para as cucas caseiras.

• Endereço: avenida Cristóvão Colombo, nº 2782, no Floresta.

• Horário: de segunda a sábado, das 6h30min às 20h30min; aos domingos, a casa abre às 8h.