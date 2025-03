Mãe e filho comandam clássico restaurante vegano no Centro Histórico de Porto Alegre

Ao entrar no número 1164 da rua Cel. Fernando Machado, a primeira mensagem a vista é “bem-vindo ao paraíso vegano”. Essa é a recepção de um clássico restaurante vegano de Porto Alegre, o Donna Laura. À frente do negócio estão Laura Maria Barcelos, o nome por trás da fachada do empreendimento, e seu filho Rafael Barcelos Bustos.

Em 14 anos de história, o restaurante tem nove anos de veganismo. Até 2016, Laura ainda utilizava insumos de origem animal nos pratos. Com o cardápio totalmente reformulado, o espaço passou por uma reforma em 2017 e voltou à ativa com um novo proposito. “ Na época não existiam muitos lugares veganos, e até hoje não há muitos na região. Nós somos um pouco pioneiros nisso . Naquele tempo um dos principais era o Café Bonobo, que ficava na Castro Alves, hoje ele não existe mais, mas foi com eles que eu aprendi a cozinhar”, conta Rafael.

Sobre a escolha de retirar todos os ingredientes e insumos de origem animal do estabelecimento, Laura conta que já havia parado de comer carne em 2012, e era a responsável por fazer os recheios dos salgados, que de maneira tradicional levavam carne, o que passou a incomodar muito. “Eu pensei em mudar, já tínhamos os ingredientes vegetarianos. O Rafael se interessou e começou a fazer os pratos veganos. Primeiro mudamos o almoço, enquanto ainda não tínhamos demanda e público suficientes para alterar tudo, mas foi dando certo”, descreve ela.

O Donna Laura é um dos exemplos da adaptabilidade e versatilidade da culinária vegana: o cardápio do restaurante permanece com as mesmas opções desde o início, tendo passado apenas pela transição para ingredientes sem origem animal, de acordo com os empreendedores.

“Foi difícil, perdemos muitos clientes que não quisessem aderir, mas ao mesmo tempo, veio um grande público interessado. Também temos muitos clientes que possuem intolerâncias, e essas pessoas encontram opções aqui”, conta.

Laura explica que neste momento do restaurante, Rafael investiu seu tempo nos estudos. “Ele começou a pesquisar muito, se dedica a isso, e é necessário”, diz ela. Rafael expõe a sua percepção do mercado de negócios sem carne em Porto Alegre. “Apesar de termos mais opções na cidade hoje, muitos lugares fecham cedo, por questões como qualidade e preço acessível.”

Os empreendedores ainda falam sobre as dificuldades financeiras, de acordo com eles, manter o estabelecimento com produtos de qualidade, valor acessível no cardápio e oferecer um salário acima da média aos funcionários é um grande desafio que enfrentam sem abrir mão. “Não nos sobra muito (financeiramente), mas isso nos permitiu conquistar clientes pelo bom preço e qualidade que nunca baixa”, pontua Rafael.

A respeito da escolha pelos produtos usados no lugar, Rafael é categórico com o cuidado. “Um chocolate pode se dizer vegano em composição, mas como foi o processo para ele chegar até aqui? Já me ocorreu de descobrir que um produto assim era feito em uma fazenda com trabalho análogo à escravidão. Buscamos a certeza do processo em todos os insumos, desde a cozinha até os produtos de limpeza, mas isso gera custo adicional."

Com uma grande variedade de produtos, que vão desde lanches, quitutes e um empório de opções como castanhas, temperos e sementes, os carros-chefes do Donna Laura são os chocolates e o almoço. Hoje, as encomendas, de centos de docinhos ou salgadinhos veganos, são uma das principais fontes de renda do negócio.

Pães de queijo veganos Donna Laura DONNA LAURA/DIVULGAÇÃO/JC

Funcionamento

O restaurante funciona de segunda a sábado, das 9h30min às 19h e aos sábados, das 9h30min às 15h. Diariamente o almoço é servido das 11h30min às 14h30min, por R$25,00 e aproximadamente 600g de opções veganas.