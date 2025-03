SXSW 2025: 5 dicas para seu negócio

Bernardo Krebs é empresário no ramo de marketing e vendas com foco em tecnologia e inovação. O empresário é fundador da Gama, uma empresa de marketing que desenvolve soluções para empresas com atuação em planejamento, execução e controle das ações. Desde 2018, é consultor do Sebrae RS. O empreendedor esteve presente na última edição do SXSW, que ocorreu em Austin, no Texas.

1. O lado humano lembrado pela Amy Webb

Quando pensamos no SXSW, rapidamente lembramos do relatório anual de previsões feito pela futurista Amy Webb. Uma fila quilométrica para acompanhar os novos insights dela, que trouxe dois conceitos bastante falados no evento: MAS (Multi Agent Systems), que representam sistemas que irão depender muito pouco de humanos; e MCP (Model Context Protocol), um padrão aberto que permite que os desenvolvedores construam conexões seguras e bidirecionais entre suas fontes de dados e ferramentas alimentadas por IA. Mais importante que isto está o reforço de que, o grande diferencial que nós teremos frente à tecnologia, é o contexto de que o ser humano vive cercado por emoções.

2. As três habilidades indicadas pela Brené Brown

Referência em pesquisa, estudos, literatura e palestras sobre liderança e comportamento humano. Assistir à Brené Brown é ter a certeza de que teremos um ganho profundo da arte do pensar. O que ela trouxe para o palco principal do evento foi justamente o reforço das nossas habilidades para avançarmos com qualidade em um ambiente cada vez mais ágil, tecnológico e que pouco permite erros. As habilidades que ela indica como fundamentais para os próximos passos estão relacionadas à nossa capacidade de nos desenvolvermos: paradoxos, metáforas e poesias.

3. Apple e Ben Stiller unindo os melhores

Difícil não associar o Ben Stiller aos filmes de comédia, como "Zoolander" ou "Entrando Numa Fria". No entanto, o que vi foi uma aula de gestão de negócios e pessoas quando ele dividiu o palco com Eddy Cue, vice-presidente de serviços da Apple. A conversa foi em torno da aclamada série Ruptura, da Apple TV , em que Ben é o produtor executivo, e fala sobre a complexa tarefa de separar a vida pessoal da vida profissional - um tema extremamente relevante para todos nós, especialmente em um evento como este. O grande insight vindo daqui está em uma mensagem dita por Eddy quando questionado sobre o tanto de ações criativas que surgiam das gravações. Ele foi direto: "é simples, quando reunimos as melhores pessoas e damos liberdade para elas, as melhores coisas acontecem. Naturalmente elas querem buscar o novo e o melhor".

5. Storytelling a partir de uma escuta emocional

Cheryl Miller Houser é uma vencedora de prêmios com documentários extremamente profundos que produz. Ela criou um método para que todos possamos criar histórias focadas nas pessoas. Em três passos todos temos a possibilidade de desenvolver histórias de sucesso: 1) escutar com o coração aberto; 2) apresentar problemas e triunfos, tendo a honestidade como base para uma comunicação verdadeira; 3) promover a imaginação, dando voz para a criatividade que existe dentro de você. Com este combinado, vamos conseguir impactar as pessoas da maneira certa, no momento certo.