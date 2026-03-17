Tour gastronômico de Porto Alegre chega a Canoas e deve movimentar R$ 100 milhões

O Brasil em Dobro, projeto nacional criado em 2023 em Florianópolis, está presente em 17 cidades espalhadas pelo País. Atualmente, o programa soma cerca de 200 mil usuários ativos. Integrando a iniciativa no Rio Grande do Sul, o POA em Dobro chega à sua terceira edição com uma novidade. Canoas, na Região Metropolitana, passa a fazer parte do tour gastronômico.

O projeto é realizado pelos influenciadores Thigas Ribeiro (@thigas), Gabba (@gabrielbruno) e Bernardo Soares (@reviewsdomustache), que se uniram às criadoras de conteúdo gaúchas Sofia Arend e Sofia Mainardi, responsáveis pelo perfil @sofiasporai.

Desde então, o setor gastronômico de Porto Alegre ganhou um novo impulso com o guia digital do POA em Dobro, que oferece descontos em restaurantes por meio do modelo "compre um prato e ganhe outro". Em 2025, o projeto movimentou cerca de R$ 60 milhões e levou 72% de novos clientes aos estabelecimentos participantes.

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De acordo com Thigas Ribeiro, o POA em Dobro contribui diretamente com a economia local ao gerar um maior fluxo de clientes para os restaurantes participantes. “Isso mostra o potencial da iniciativa em atrair novos consumidores. Muitos clientes acabam conhecendo restaurantes a partir dessa iniciativa. O guia cria essa oportunidade de descoberta e ajuda os empreendedores a ampliar sua visibilidade e conquistar novos públicos ”, reflete o influenciador.

Ao adquirir o guia, o usuário recebe cupons digitais que permitem consumir dois pratos pagando apenas um. Mais de 250 restaurantes de Porto Alegre compõem o programa, que promete mais de R$ 15 mil em benefícios ao consumidor. O guia digital custa R$ 249,90 e deve ser adquirido pelo aplicativo do POA em Dobro, disponível na Apple Store e no Google Play. Os cupons têm validade de um ano a partir da data de lançamento. As vendas começaram no dia 6 de abril.

Novidades e expectativas

A edição de 2026 conta com algumas novidades, apontam os idealizadores. Uma delas é a categoria To Go, o famoso pegue e leve, que permite a participação de estabelecimentos que não possuem espaço para consumo no local. “Assim, negócios focados em retirada ou delivery também podem integrar o tour e ganhar visibilidade”, explica. Além disso, cerca de R$ 200 mil foram investidos em melhorias no aplicativo do tour gastronômico, com o objetivo de aprimorar a experiência dos usuários e facilitar o uso dos cupons digitais.

Sobre a expansão do programa no Estado, neste ano o projeto chega a Canoas, Pelotas e Passo Fundo. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, já está em sua segunda edição. O Canoas em Dobro será liderado pelo casal Giovanna Parise e João Vitor Ruppenthal Coimbra, criadores do perfil gastronômico @comologotreino. Na cidade metropolitana, o guia contará com mais de 115 estabelecimentos confirmados e terá uma pré-venda inicial de R$ 99,90. A expectativa para esse ano é que Porto Alegre e Canoas, juntas, movimentem cerca de R$ 100 milhões.