Uai Why, cafeteria mineira e norte-americana, abre nova unidade em Porto Alegre

Uai Why (@uaiwhy.poa) segunda unidade A primeira loja, inaugurada em julho de 2024, no Bom Fim, conquistou a clientela e ganhou repercussão na imprensa nacional. Após meses de reforma, o caféabriu, nesta quinta-feira (5), a, agora localizada na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento., conquistou a clientela e ganhou repercussão na imprensa nacional.

À frente da marca estão os empreendedores Claudenir Ferreira, mais conhecido como Clau, natural de Minas Gerais, e Kylie Ferreira, de Illinois, nos Estados Unidos. O casal decidiu unir as culturas mineira e norte-americana no negócio, que viralizou quando abriu as portas há quase dois anos.

Integrado ao salão de beleza Cooper, o novo café ocupa toda a área frontal do estabelecimento, além de dois decks voltados para a rua. O cardápio da segunda unidade é o mesmo da loja do Bom Fim, com exceção dos frozens, exclusivos da matriz.

“Abrimos sem anunciar e foi bem legal esse primeiro dia. Foi ótimo ver a receptividade positiva, as pessoas do bairro passando, entendendo a proposta e já entrando”, comenta Clau, comemorando o movimento orgânico de clientes.

O novo ponto tinha previsão para abrir em outubro do ano passado, porém os empreendedores enfrentaram alguns desafios durante as obras, o que acabou atrasando a inauguração. “Houve muitos problemas e atrasamos bastante. Em determinado momento, decidimos fazer no nosso tempo, pois era muita demanda para pouca mão. Fomos fazendo o que era possível, sem estipular uma data para não nos frustrarmos”, declara o empreendedor.

O negócio irá operar em formato de soft opening durante o primeiro mês. De acordo com Clau, a ideia é entender o fluxo do bairro e o comportamento da clientela. Com a abertura da nova loja, a equipe precisou ser ampliada, com a contratação de mais três funcionários fixos.

recebeu o incentivo de outros negócios da região, como a padaria de croissants CROQ D’OR O sócio da Uai Why comenta que, desde a abertura, além do apoio do público, o novo estabelecimento também, como a padaria de croissantse a William & Sons Coffee Co. Além disso, clientes assíduos do Bom Fim já visitaram o novo ponto.

“Ontem teve uma cliente nossa do Bom Fim que trabalha no Moinhos que passou por aqui, viu que abriu e disse que estava ansiosa pela nossa chegada. Já levou alguns pães de queijo para casa”, conta.

Segundo o empreendedor, as expectativas com a inauguração do novo estabelecimento são positivas. “Nesse um ano e meio de operação da primeira loja, conseguimos apurar e filtrar muita coisa. Recebemos muitos feedbacks e conseguimos ajustar o necessário”, avalia, afirmando que o segundo Uai Why nasce de forma mais madura do que a matriz.

“A gente já tem mais maturidade em relação ao empreendedorismo, aos processos e à gestão de pessoas. Estamos mais cascudos, então as dores que tínhamos antes não machucam tanto quanto machucavam ”, completa.

Endereço e horário de funcionamento