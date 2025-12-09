Com insumos franceses, nova padaria de Porto Alegre vende 1 mil croissants por dia

Transportar um pedaço de Paris para Porto Alegre , essa é a proposta da Croq D’or, padaria artesanal que vem conquistando o Moinhos de Vento desde sua inauguração em outubro. Criada pela nutricionista e chef Cristiane Owicki, o negócio busca reproduzir a verdadeira experiência das viennoiseries francesas - dedicadas à panificação fina, como croissant e brioches.



Há 25 anos na área, Cristiane realizou diversos cursos de culinária em diversos países, inclusive na escola de gastronomia mais renomada do mundo, Le Cordon Bleu onde virou especialista em viennoiseries.



O menu da padaria se atualiza conforme as escolhas da chef. Segundo ela, os produtos são todos "bem servidos". "Busco um meio termo em que a pessoa coma e se sinta satisfeita. Você não vai sair com aquele vazio, de dar duas mordidas e acabou. Tu podes experimentar um salgado e um doce que não vai passar mal. Procuro equilibrar" explica a chef.

História do negócio

O nome da padaria estava há tempos na mente de Cristiane. A nutricionista conta que não encontrava bons croissants, já que, na sua visão, eles eram “pálidos” demais. “As pessoas pensam que é um nome chique, francês. Mas não. É Croq de crocante, porque tem que fazer croque, e D’or de dourado. Se o Croissant não fizer croque, alguma coisa foi feita errada”, explica.



A empreendedora teve a epifania do negócio em uma viagem ao Chile no começo do ano. Na ocasião, deparou-se com uma pequena padaria francesa no meio do deserto do Atacama. “Era um negócio supersimples, megarrústico, mas com os produtos supersaborosos, no meio daquela poeira, daquelas casinhas. Pensei 'aqui no meio do deserto tem uma padaria assim e em Porto Alegre nós somos carentes de padarias'”, lembra.

Em atividade desde outubro, a Croq D'or se estabeleceu na Galeria Victória Plaza, no coração do Moinhos de Vento, por uma escolha de qualidade de vida da empreendedora. “Queria um lugar que fosse perto da minha casa, para que pudesse ir e vir a pé. É uma região que as pessoas caminham bastante. Então, vem gente caminhando aqui e, talvez, nem ia comprar um croissant, mas passa na frente, sente o cheiro e entra. E, se forma muita fila, essa fila está protegida do tempo, não estou deixando meus clientes no olho do sol”, comenta Cristiane.

Como são feitos os Croissants?

Hoje, a produção da Croq D'or utiliza exclusivamente farinha francesa (Bagatelle), manteiga importada da marca Président e chocolates franceses. A casa rejeita o uso de margarina — ingrediente presente, segundo a empreendedora, em mais de 95% dos croissants feitos no Brasil. Outro diferencial é o banimento do leite condensado. Os recheios são feitos à base de Crème Pâtissière (ovos, manteiga, açúcar e leite) ou pastas de frutas puras produzidas na própria loja, evitando o sabor de ultraprocessados. “Brigadeiro e beijinho, por exemplo, tu não vais ver aqui. É um doce que desce arranhando por usar matéria-prima industrializada. Hoje, só tenho dois insumos que são industrializados, que é a Nutella e o Biscoff. O resto é tudo produzido aqui. Quando a gente vai fazer uma ganache de chocolate com frutas vermelhas, compramos as frutas vermelhas e fazemos a nossa própria geleia. Sempre respeitando o mínimo de ingredientes possíveis para que tenha sabor de verdade”, afirma a chef.

Sabores de Paris

Vendendo mais de 1 mil viennoiseries por dia, o negócio conquistou o público do bairro Moinhos de Vento. “Temos vários depoimentos de clientes assim: ‘igual ao que eu comia lá fora, melhor do que eu comia lá fora'. Tem cliente que vem aqui, come, se emociona e chora. O produto que a gente está trazendo, ele proporciona uma viagem para a pessoa, mesmo sem ela estar na Europa. Nosso produto é diferente, é um sabor que você não encontra em qualquer lugar”, destaca a nutricionista.



A partir de R$ 12,00, o tradicional croissant de massa semifolhada é o carro-chefe da casa. Além dele, o pain au chocolat ganha destaque no cardápio da padaria, uma viennoiserie de massa folhada que mantém a mesma proporção de chocolate utilizada na Europa. Há também os danishes, famosas massas folhadas com recheio ao centro, além de macarons e mil-folhas. Entre as viennoiseries, destacam-se sabores como framboesa, amora, morango, uva e combinações especiais, como damasco com doce de leite e pistache. Para quem prefere opções salgadas, há versões com tomate-cereja, cream cheese Philadelphia e bacon. No futuro, Cristiane pretende adicionar ao cardápio muffins, tortas, bolos franceses e pães — este último já integrou o menu da padaria e deve retornar em breve.

Endereço e horário de funcionamento da Croq D'or



A Croq D’or fica localizada na Galeria Victória Plaza, rua Padre Chagas, nº 72, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A padaria funciona de segunda a sábado, das 9h às 17h.