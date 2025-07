Le Cordon Bleu terá graduação em gastronomia em Porto Alegre em parceria com universidade gaúcha

A conhecida escola francesa de gastronomia Le Cordon Bleu desembarca em Porto Alegre. Em uma colaboração com a UniRitter, a graduação em gastronomia traz para a capital gaúcha as técnicas internacionais da renomada instituição francesa que é referência no mercado. A partir de 2025, por meio da união inédita, os estudantes da instituição passarão a dispor de certificação dupla em gastronomia .

A graduação terá duração de seis semestres e acontecerá no campus Fapa, em Porto Alegre. As unidades curriculares com o Le Cordon Bleu ensinam conteúdos como garde manger, panificação e confeitaria, cozinha internacional, cozinha brasileira, sustentabilidade e segurança alimentar, bebidas e harmonização e ciências gastronômicas. Além dos ensinos práticos, o bacharelado irá dispor de conteúdos sobre gestão em gastronomia e em áreas correlacionadas, como turismo e hospitalidade, com o intuito de formar profissionais empreendedores e gestores.

LEIA TAMBÉM > Universidade gaúcha lança graduação em Inteligência Artificial

À luz das técnicas francesas, os professores da UniRitter foram capacitados e certificados pelo Le Cordon Bleu São Paulo. Conforme o material divulgado pela universidade à imprensa, o curso terá adaptações aos produtos gaúchos, respeitando a importância da gastronomia local.

As inscrições estão abertas em tinyurl.com/2shehy8s.