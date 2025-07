Universidade gaúcha lança graduação em Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial está cada vez mais presente na rotina. A popularização de ferramentas capazes de gerar textos, imagens, vídeos, tabelas e tantas outras funcionalidades impacta diretamente o mundo do empreendedorismo. Foi pensando nesta urgência do mercado de trabalho que a Universidade La Salle decidiu desenvolver uma graduação pensada especificamente para o desenvolvimento de IAs. O bacharelado tem duração de quatro anos e compreende noções de ciência de dados e da computação.

O coordenador do curso, Mozart Siqueira, atuou por décadas em cursos de computação e comenta sobre a transformação promovida pelas Inteligências Artificiais. “Professores de outras áreas sempre vêm nos chamar para buscar alguma solução, ou até alguns alunos para projetos, justamente porque a computação permeia todas as áreas, todo mundo precisa. A gente tem notado que isso tem acontecido muito com a IA. Assim como antes nos procuravam para desenvolver um aplicativo, agora chamam para desenvolver uma IA”, percebe o professor.

Coordenador do curso de IA no La Salle, Mozart Siqueira é professor universitário desde 2002. DIVULGAÇÃO/UNILASALLE/JC

Coordenadora adjunta da graduação, Aline Riva destaca os fatores que levaram a esse surgimento aparentemente rápido das Inteligências Artificiais. "A gente já ouve falar da questão da IA há muitos anos, se fala disso desde a década de 1970. O principal problema era a questão da falta de dados. Hoje, temos uma diversidade imensa, e aí deu este boom que estamos presenciando", esclarece. "Hoje em dia, as pessoas usam direto, mas teve muita gente que trabalhou duro para que chegasse nesse nível", complementa Mozart.

A formação pode abrir muitas portas para empreendedores que pretendem surfar a onda das IAs para oferecer soluções . Aline deixa isso claro ao exemplificar uma atividade acadêmica do currículo. “O aluno vai pegar um problema real de uma empresa, levar para a sala de aula e, junto com a mentoria do professor, vai desenvolver um projeto utilizando este conhecimento da área da Inteligência Artificial”, afirma.

Uma das preocupações do currículo do curso é com a questão ética. O uso e, consequentemente, o desenvolvimento de IAs, demanda cuidados com direitos autorais e outras questões legais. “A IA pode ajudar muito e pode atrapalhar bastante também, porque ainda não temos uma legislação tão desenvolvida sobre isso e muitos crimes ainda podem acontecer. Então, isso vai ser sempre reforçado aos estudantes”, garante Mozart.

O avanço exponencial das capacidades de desenvolvimento das Inteligências Artificiais foi um fator fundamental na concepção do currículo da graduação. “Temos disciplinas que são mais abertas. Por exemplo, Tópicos Avançados em Inteligência Artificial, justamente para ser flexível. São coringas, para que a gente possa acompanhar o andamento das IAs que é muito rápido”, diz Aline.

.Aline Riva é coordenadora adjunta do curso de IA do La Salle e pesquisa o assunto há décadas. DIVULGAÇÃO/UNILASALLE/JC

O curso é presencial, com algumas disciplinas a distância. Foram criados laboratórios dedicados para algumas disciplinas práticas, além de workstations, com três máquinas que permitem um processamento maior de dados e monitores de 49 polegadas à disposição dos alunos. Apesar de ser voltado a pessoas que desejam desenvolver IAs, a graduação foi pensada para ser completa, sem que seja necessário algum conhecimento prévio. "Não tem pré-requisito, o curso é completo e ensina todos os passos, desde os conhecimentos de ciências da computação e de dados, até os de Inteligência Artificial propriamente ditos", assegura Aline.

As inscrições já estão abertas e informações sobre matrículas, valores e matriz curricular podem ser obtidas através do link tinyurl.com/mvxnsd6d.