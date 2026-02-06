Após 12 anos no delivery, marca de pudins abre loja no Moinhos de Vento

Pudim da Zuzu consolida um negócio que começou de maneira despretensiosa, mas que, ao longo do tempo, tornou-se a principal paixão da empreendedora Zuleica Mendes Ribeiro Corrêa. Operando há 12 anos, oacaba de abrir a primeira loja física da marca. Localizada em uma galeria na rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, o estabelecimento, mas que, ao longo do tempo, tornou-se a principal paixão da empreendedora Zuleica Mendes Ribeiro Corrêa.

A inauguração do espaço, no fim de dezembro, marcou uma nova fase na relação da marca com o público. O local passou a reunir clientes fiéis, que durante anos consumiram os produtos apenas por delivery, e novos consumidores atraídos pela vitrine e pela experiência presencial. “ Estamos muito felizes aqui. Conseguimos esse ponto depois de mais de 10 anos de negócio. O espaço é querido, a vizinhança é maravilhosa e já tínhamos muitos clientes na região ”, afirma Zuleica.

A ideia de abrir uma loja física acompanha a empreendedora desde os primeiros meses do negócio. Segundo ela, os consumidores da marca sempre perguntaram sobre a possibilidade de um ponto comercial. “Desde o início, as pessoas perguntavam onde era a loja. A gente sabia que precisava abrir, mas o negócio foi crescendo no delivery e acabou acontecendo naturalmente”, lembra.

Durante a pandemia de Covid-19, o empreendimento manteve o ritmo de crescimento justamente por operar exclusivamente com entregas. “Para nós, a pandemia não mudou absolutamente nada, porque já trabalhávamos com tele entrega. Foi um período em que trabalhamos muito, mas também começamos a construir nossa casa, onde hoje funciona a cozinha industrial”, conta.

Pudins e novas opções no cardápio

O primeiro sabor criado foi o pudim de brigadeiro, que rapidamente ganhou diferentes variações com coberturas como raspas de chocolate, paçoca e amêndoas. Atualmente, o cardápio conta com 12 sabores, sendo o tradicional de leite o campeão de vendas, seguido por opções como branquinho, brigadeiro, café e doce de leite. “O de leite segue sendo o queridinho, mas temos clientes que gostam de experimentar e acabam criando suas combinações favoritas”, diz.

O pudim tradicional é o carro-chefe do negócio DENER PEDRO/ESPECIAL/JC Com a abertura da loja, o negócio passou a investir também em opções de quitutes salgados. Além dos pudins, o espaço oferece cafés especiais, pães de queijo e quiches. A inclusão das bebidas surgiu como complemento ao conceito do local. "Essa é uma loja de pudim, mas queríamos criar uma experiência. Aqui, a pessoa senta, toma um café e sai com o gosto de café de verdade na boca. Não é o café para pegar e sair correndo, é para aproveitar o momento", explica André Zamo, marido da empreendedora, que passou a fazer parte do negócio. Para manter essa proposta, os sócios optaram por trabalhar com uma seleção reduzida, mas criteriosa, de grãos especiais. "Busco cafés diferentes e de qualidade. A ideia não é ter dezenas de opções, mas oferecer algo que combine com o nosso produto e com o ambiente que queremos criar", afirma o empreendedor.

O atendimento presencial também trouxe novas possibilidades de relacionamento com o público. Segundo Zuzu , muitos clientes visitam o espaço movidos pela conexão criada nas redes sociais. “Tem muita gente que chega aqui e diz que nunca tinha comprado, mas que me acompanha no Instagram e queria conhecer a loja. É emocionante perceber o carinho e a inspiração que o negócio gera nas pessoas”, relata.

Os pudins são comercializados em diferentes formatos: no tamanho de 1Kg, custando entre R$ 129,00 e R$ 169,00; o de 1,6Kg, partindo de R$ 159,00; o de 120g, individual, custando R$ 24,00, e os minis. Outra novidade é a criação do pudim do dia, vendido em fatias, além da ampliação dos canais de venda com a entrada no iFood. Mesmo com as mudanças, o delivery próprio segue ativo. “ Continuamos com nossa entrega particular. Os clientes conhecem o entregador, criam vínculo. Isso mantém o lado humano do negócio ”, destaca.

A loja também oferece opções para presente e eventos, com caixas personalizáveis de minipudins em diferentes sabores. Datas comemorativas, como aniversários e festas, costumam representar picos nas vendas. “Hoje em dia, muita gente está trocando o bolo pelo pudim. Nessas datas, a gente enlouquece, mas enlouquece feliz”, brinca.

Futuro da marca

Apesar do crescimento, Zuleica afirma que pretende manter o caráter artesanal do negócio. “Essa marca foi criada por nós e temos muito orgulho disso. Expandir por franquia, por exemplo, exige uma operação muito complexa, e eu não quero perder o controle da qualidade e do atendimento”, explica.

A caixa de mini pudins é uma opção de presente DENER PEDRO/ESPECIAL/JC O foco, segundo ela, é expandir de forma gradual, mantendo a essência do negócio. “Não quero ter 300 lojas. Prefiro ter duas ou três, onde as pessoas sejam acolhidas, conversem, tomem um bom café e comam um bom pudim. Essa proximidade é o que faz sentido para mim”, conclui.

Endereço e horário de funcionamento