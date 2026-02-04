Dener Pedro

Com investimento de R$ 3 milhões, Banca do Holandês abre nova unidade ao lado do Iguatemi

Com 107 anos de história, a nova operação conta com mais de 8 mil produtos e 2,5 mil rótulos de vinhos e espumantes

A Banca do Holandês é conhecida por ser uma das operações centrais do Mercado Público de Porto Alegre e um dos negócios mais tradicionais da Capital com 107 anos de história. Há alguns anos, no entanto, o comércio vem crescendo e abrindo novas lojas pela cidade. Em janeiro, o bairro Bela Vista recebeu a mais nova unidade da banca. Com ticket médio mais alto e área ampla, com 450 m², o espaço tem novidades como ambiente para consumo interno e cafeteria.A oportunidade de abrir a nova unidade se deu a partir de uma parceria com a CFL Empreendimentos, empresa que construiu um complexo de alto padrão com três torres no local: um residencial, um hotel e um prédio comercial, onde fica a Banca do Holandês no térreo. “Aqui, quando tiver mais ocupado, vai dar um fluxo legal, porque tem muitos funcionários”, analisa Sérgio Rosa, pai da família que administra o negócio. “Mas a negociação demorou e saiu mais caro do que o previsto. Só batemos o martelo quando surgiu a ideia de ter um elevador que leva do estacionamento para a banca, mas isso gerou um custo”, complementa, ressaltando que o estacionamento é indispensável.Mesmo com diferentes perfis de público em cada uma das unidades, o objetivo de todas as lojas é sempre manter o padrão de atendimento. “Não tem fórmula mágica. Lá no Mercado, vamos ter menos quantidade de produtos, por conta do espaço, mas sempre com variedade. Aqui, conseguimos ampliar. São cerca de 8 mil produtos. Temos presunto de R$ 50,00 o quilo até um Pata Negra importado, de R$ 1.800,00. Só de vinhos e espumantes temos mais de 2,5 mil rótulos”, frisa o sócio Lourenço Rosa.