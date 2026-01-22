Cinco dicas essenciais para uma sucessão familiar bem-sucedida

A administradora Marisol Mazzutti, de 54 anos, é sócia-proprietária e gerente geral das Farmácias Glória, rede integrante das Farmácias Associadas em Carazinho. Ela divide com outros três irmãos a responsabilidade de dar continuidade ao negócio fundado em 1972 pelo pai, José Miguel Mazzutti, hoje com 83 anos. Embora ainda acompanhe a empresa, o fundador já não responde pela gestão, que atualmente é compartilhada entre os membros da família.
Marisol define a rede, composta por nove farmácias, como uma empresa familiar de fato, na qual cada integrante tem seu espaço e responsabilidades bem definidas. A partir dessa experiência, ela compartilha cinco dicas para uma sucessão empresarial bem-sucedida.
1. Saber o momento certo
A sucessão tem o momento ideal para acontecer. Não pode ser tarde demais, quando a idade já está avançada, nem cedo demais. É preciso tranquilidade e maturidade para identificar esse ponto. No nosso caso, o processo aconteceu de forma natural.
A sucessão tem o momento ideal para acontecer. Não pode ser tarde demais, quando a idade já está avançada, nem cedo demais. É preciso tranquilidade e maturidade para identificar esse ponto. No nosso caso, o processo aconteceu de forma natural.
2. Suceder não é herdar
Sempre participei das atividades da farmácia e, quando chegou o momento, meu pai já sabia que, entre meus irmãos, eu seria quem assumiria a gerência. Costumo dizer que herdar é diferente de suceder. Quando alguém assume o negócio da família sem conhecê-lo ou sem interesse em dar continuidade, corre-se o risco de comprometer tudo o que foi construído. Nesses casos, o ideal é contar com alguém de confiança da família para garantir a continuidade.
Sempre participei das atividades da farmácia e, quando chegou o momento, meu pai já sabia que, entre meus irmãos, eu seria quem assumiria a gerência. Costumo dizer que herdar é diferente de suceder. Quando alguém assume o negócio da família sem conhecê-lo ou sem interesse em dar continuidade, corre-se o risco de comprometer tudo o que foi construído. Nesses casos, o ideal é contar com alguém de confiança da família para garantir a continuidade.
3. Contar com assessoria especializada em sucessão
Por se tratar de uma sucessão familiar, muitas pessoas imaginam que o processo seja simples, mas ele envolve bastante burocracia. Por isso, recomendo a contratação de uma assessoria jurídica especializada, para que tudo ocorra de forma transparente e tranquila. Também é importante conversar com quem já passou por essa experiência e ouvir sugestões.
Por se tratar de uma sucessão familiar, muitas pessoas imaginam que o processo seja simples, mas ele envolve bastante burocracia. Por isso, recomendo a contratação de uma assessoria jurídica especializada, para que tudo ocorra de forma transparente e tranquila. Também é importante conversar com quem já passou por essa experiência e ouvir sugestões.
4. Ter um bom planejamento
A sucessão é um processo lento e, muitas vezes, desgastante, que exige organização e planejamento. Com uma boa assessoria e um plano bem estruturado, a tendência é que tudo aconteça de forma muito mais tranquila.
A sucessão é um processo lento e, muitas vezes, desgastante, que exige organização e planejamento. Com uma boa assessoria e um plano bem estruturado, a tendência é que tudo aconteça de forma muito mais tranquila.
5. Diálogo sempre
A transparência é a chave para o sucesso da sucessão. É fundamental realizar reuniões frequentes com todos os familiares envolvidos, deixando claras as funções e responsabilidades de cada um dentro da empresa. Ter papéis bem definidos é essencial para uma sucessão bem-sucedida e para que o negócio, iniciado por gerações anteriores, continue crescendo e se fortalecendo ao longo do tempo.
A transparência é a chave para o sucesso da sucessão. É fundamental realizar reuniões frequentes com todos os familiares envolvidos, deixando claras as funções e responsabilidades de cada um dentro da empresa. Ter papéis bem definidos é essencial para uma sucessão bem-sucedida e para que o negócio, iniciado por gerações anteriores, continue crescendo e se fortalecendo ao longo do tempo.