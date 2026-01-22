Cinco dicas essenciais para uma sucessão familiar bem-sucedida

A administradora Marisol Mazzutti, de 54 anos, é sócia-proprietária e gerente geral das Farmácias Glória, rede integrante das Farmácias Associadas em Carazinho. Ela divide com outros três irmãos a responsabilidade de dar continuidade ao negócio fundado em 1972 pelo pai, José Miguel Mazzutti, hoje com 83 anos. Embora ainda acompanhe a empresa, o fundador já não responde pela gestão, que atualmente é compartilhada entre os membros da família.

Marisol define a rede, composta por nove farmácias, como uma empresa familiar de fato, na qual cada integrante tem seu espaço e responsabilidades bem definidas. A partir dessa experiência, ela compartilha cinco dicas para uma sucessão empresarial bem-sucedida.

1. Saber o momento certo

A sucessão tem o momento ideal para acontecer. Não pode ser tarde demais, quando a idade já está avançada, nem cedo demais. É preciso tranquilidade e maturidade para identificar esse ponto. No nosso caso, o processo aconteceu de forma natural.

2. Suceder não é herdar

Sempre participei das atividades da farmácia e, quando chegou o momento, meu pai já sabia que, entre meus irmãos, eu seria quem assumiria a gerência. Costumo dizer que herdar é diferente de suceder . Quando alguém assume o negócio da família sem conhecê-lo ou sem interesse em dar continuidade, corre-se o risco de comprometer tudo o que foi construído. Nesses casos, o ideal é contar com alguém de confiança da família para garantir a continuidade.

3. Contar com assessoria especializada em sucessão

Por se tratar de uma sucessão familiar, muitas pessoas imaginam que o processo seja simples, mas ele envolve bastante burocracia . Por isso, recomendo a contratação de uma assessoria jurídica especializada, para que tudo ocorra de forma transparente e tranquila. Também é importante conversar com quem já passou por essa experiência e ouvir sugestões.

4. Ter um bom planejamento

A sucessão é um processo lento e, muitas vezes, desgastante, que exige organização e planejamento . Com uma boa assessoria e um plano bem estruturado, a tendência é que tudo aconteça de forma muito mais tranquila.