LISTA: 10 lugares para comemorar o Dia dos Namorados em Porto Alegre

O Dia dos Namorados , celebrado nesta quinta-feira (12), é uma comemoração que pede um date com a pessoa amada. Com o clima romântico no ar, o GeraçãoE preparou 10 dicas de restaurantes e bares em Porto Alegre para os casais que querem garantir um momento especial.

1. Meio Cheio

Greice Chini e Nino Backes são sócios do Meio Cheio, bar que tem como propósito democratizar o vinho TÂNIA MEINERZ/JC

Meio Cheio (@meio.cheio.poa) é um bar inaugurado neste ano com a proposta de democratizar o acesso à bebida queridinha do inverno. O local promete ser um espaço acessível e simplificado para o consumo de vinho na Capital e oferece produtos feitos por gaúchos.



• Meio Cheio: avenida Venâncio Aires, nº 871, bairro Farroupilha.

2. Ratskeller

Ratskeller é um restaurante de de gastronomia alemã e internacional há 55 anos na Capital RATSKELLER/REPRODUÇÃO/JC

Ratskeller (@ratskellerbaumbach) é um dos restaurantes mais tradicionais de Porto Alegre. Referência em gastronomia alemã, o local conta com dois salões, em dois andares, e acomoda até 400 pessoas. Para o Dia dos Namorados, a noite Love is in the Air contará com apresentações musicais e decoração especial . Os espaços selecionados para reservas já estão esgotados, mas o Ratskeller receberá os clientes no primeiro piso por ordem de chegada.



• Ratskeller: avenida Pará, nº 1324, bairro São Geraldo.

3. Terra do Churrasco



A Terra do Churrasco fica na rua Cristiano Fischer, nº 1440 Terra do Churrasco/Reprodução/Instagram/JC

Terra do Churrasco (@terradochurrascors) é uma alternativa para os casais que adoram o prato mais característico dos gaúchos. Com um cardápio completo de assados e acompanhamentos, a grande atração do Dia dos Namorados no restaurante é o fondue .



• Terra do Churrasco: rua Cristiano Fischer, 1440, bairro Jardim do Salso.

4. Capincho

o Capincho é um restaurante focado em comida sulista, drinks e vinhos CAPINCHO RESTAURANTE/REPRODUÇÃO/JC

Com um menu de alta gastronomia e drinks autorais, o Capincho (@capinchorestaurante) é uma alternativa para quem procura um ambiente mais sofisticado, já que o restaurante chegou a ser considerado o 7º melhor do Brasil pela revista Exame. Num casarão de 1930, a decoração do espaço é toda pensada em ser aconchegante.



• Capincho: praça Maurício Cardoso, nº 61, bairro Moinhos de Vento.

• Horário: Terça a sexta-feira, das 19h às 22h30min e sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h30min.

5. Sushito

O Sushito fica localizado na rua Vasco da Gama, n° 837, no bairro Rio Branco SUSHITO/REPRODUÇÃO/JC

Sushito (@sushito.experience) já se tornou um clássico da Capital. Fundado em 2013, o restaurante ampliou suas operações e hoje conta com três unidades. Para o Dia dos Namorados, o Sushito Experience contará com decoração especial, foto polaroid do casal e apresentação ao vivo no local .



• Sushito: avenida Teixeira Mendes, nº 1161, bairro Rio Branco.

6. Vesper



Marne Pereira é o idealizador do Vesper, bar que fica na escadaria da Borges TÂNIA MEINERZ/JC

Vesper (@vesperbarpoa) conta com uma decoração com câmeras antigas, pôsteres, DVDs, claquetes, telões, e tem como atrativo a vista diretamente da Escadaria da Borges. No cardápio, estão disponíveis mais de 30 opções de drinks clássicos e autorais , que levam nomes em referência a filmes.



• Vesper: rua Duque de Caxias, nº 1348, bairro Centro.

7. Lola

O Lola é um bar localizado na cúpula da Casa de Cultura Mario Quintana LOLA BAR/REPRODUÇÃO/JC

Outro local com uma vista privilegiada é o Lola Bar (@lolaccmq). No sétimo andar da Casa de Cultura Mário Quintana, o espaço vai se transformar no Dia dos Namorados. Num cenário de luzes baixas e músicas temáticas, o jantar será servido num clima de romance . O cardápio contará com três opções de menu, todos com quatro etapas.



• Lola: rua dos Andradas, 736, 7º andar, no Centro Histórico.

• Horário: Terça a domingo, das 12h às 23h.

8. MoltBe

O restaurante MoltBe está localizado na Floricultura Winge, na Zona Sul MoltBe/Divulgação/JC

MoltBe (@moltbezonasul) possui um cardápio com pratos e drinks espanhóis e um espaço aconchegante, com mobílias de madeira. Para a noite do Dia dos Namorados, o restaurante preparou A Arte de Amar, evento que contará com música ao vivo, obras de arte personalizada para os casais e apresentação circense intimista .



• MoltBe: rua Doutor Mário Totta, nº 963, bairro Tristeza (na Floricultura Winge).

9. Tú Bar

O Tú Bar fica na rua Doutor Alcides Cruz, nº 13, no bairro Santa Cecília THAYNÁ WEISSBACH/JC

Tú Bar (@tu.bar.poa) conta com um cardápio com clássicos da gastronomia do país, como panchos, além de drinks. Para o Dia dos Namorados, uma atração diferente, mas divertida: um bingo para os casais . As mesas internas já estão esgotadas, mas as externas seguem disponíveis.



• Tú Bar: rua Doutor Alcides Cruz, nº 13, bairro Santa Cecília.

10. Sushi Lab

O Sushi Lab se propõe a ser um restaurante oriental premium para almoços e jantares SUSHI LAB/REPRODUÇÃO/JC