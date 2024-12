Empreendedores focam no Natal para fortalecer negócios em Porto Alegre

Há 18 anos na Zona Norte de Porto Alegre, a Benderkora (@benderkora_loja) é uma loja focada no home decor, termo em inglês que significa decoração de casa. O período de Natal, porém, é especial para o casal de empreendedores Carolina Büttenbender e André Teixeira. À frente do negócio, eles explicam que empreender no ramo da decoração e aderir às vendas sazonais natalinas faz com que a loja viva dois momentos distintos e com impactos diferentes ao longo do ano.

Fundada inicialmente na cidade de Campo Bom, e administrada também pela mãe de Carolina, Elisabetha Büttenbender, a Benderkora sempre foi um sonho para a empreendedora. "Sempre quis ter um negócio, sempre amei o comércio e as vendas, além do contato com o público. Eu e o André estamos casados há 25 anos e desde o início do namoro fiz a proposta de termos uma loja", lembra.

Ela explica que, além do espírito empreendedor, sempre gostou de decoração e arte, o que fez o negócio nascer. Hoje, a Benderkora possui um calendário de vendas onde, nos primeiros meses do ano, a loja é voltada aos objetos de decoração, com muita procura de flores, plantas e arranjos permanentes, segmento pelo qual o empreendimento é conhecido na região. Mas os preparativos para as vendas de fim de ano não demoram a chegar. Em junho, os primeiros itens natalinos já começam a aparecer na vitrine. "É muito importante. Nós começamos as compras de Natal em janeiro e na metade do ano já se iniciam as vendas. Atendemos artesãs também, que precisam de materiais para suas produções. É um planejamento constante", pontua.

Dentre as tendências percebidas pelos empreendedores, está o aumento na procura do aluguel de árvores de Natal. "Percebemos que as pessoas querem mudar sua decoração a cada ano, também como uma influência das redes sociais. Além de questões como o espaço cada vez mais reduzido nas casas para guardar toda a decoração para o próximo ano", conta a empreendedora.

Carolina destaca o serviço individualizado realizado pela Benderkora, com opções de árvores com medidas de 60 cm até 4 m. Os empreendedores trabalham com serviço a domicílio para a clientela no período natalino. "Nós vamos até o espaço do cliente, residencial ou empresarial, e montamos. Podemos levar a decoração escolhida já pronta ou montar no local. É tudo personalizado, é possível escolher cada detalhe do zero, do modelo da árvore até os enfeites", destaca.

Ela conta, ainda, que o negócio está entre os pioneiros na variação de cores para o Natal. "Vendemos árvores com todos os tons e temáticas. Tudo que se pode imaginar, nós personalizamos. É uma coisa interessante para empresas, para o comércio que deseja destacar a cor do seu negócio ou para famílias que querem algo personalizado", explica.

A partir da experiência adquirida ao longo dos anos, Carolina explica que o principal desafio está em empreender na Zona Norte, onde, muitas vezes, o acesso é limitado em relação às outras regiões da Capital. "Mas construímos nosso alcance, e, aqui, ainda vivemos muito a cultura de bairro. Uma pessoa fala para a outra da loja e formamos uma rede. Muitos clientes vêm até aqui dessa maneira", garante.

Além dos desafios já conhecidos pelos empreendedores que apostam nas vendas voltadas para as festas de fim de ano, o Rio Grande do Sul enfrenta as adversidades e reestruturação após o período de cheias vivido em maio de 2024. "Após a enchente, o ano foi muito arrastado, o faturamento foi baixo e nosso ano foi desafiador. Ficamos sem saída, era impossível encomendar do fornecedor ou entregar o produto", relata Carolina. De acordo com a Pesquisa de Final de Ano divulgada pela Fecomércio-RS, os gaúchos pretendem gastar menos no Natal de 2024 em comparação com o ano anterior. O levantamento, realizado entre os dias 10 e 23 de outubro de 2024, ouviu 385 consumidores com intenção de compras natalinas nas principais cidades de cada macrorregião do Estado.

Embora a perspectiva seja desafiadora, Carolina está surpresa diante da retomada do segmento. "Foi surpreendente, o Natal tem sido muito bom em termos de retomada. Percebemos todos os dias uma procura diferente, seja porque as decorações foram perdidas durante este período ou porque precisamos reerguer o espírito natalino", pontua.