LISTA: 10 lugares para encomendar ceia de Natal na Capital

Reunir familiares e amigos ao redor de uma farta mesa de sabores para celebrar o Natal é algo presente em diversas culturas vividas no Brasil e no mundo. Além disso, a gastronomia e muitos empreendedores do ramo vivem um movimento intenso neste período. Seja buscando tradição ou inovação, foi pensando neste contexto, que o GeraçãoE trouxe 10 operações que apostam em cardápios especiais para tornar essas celebrações ainda mais marcantes. Com opções que vão das clássicas às veganas, preparamos uma lista para te ajudar na escolha da sua ceia de Natal em Porto Alegre.

1. Natal multicultural

No Seasons Food Hall (@seasonsfoodhall) espaço de múltiplas opções gastronômicas da Zona Norte de Porto Alegre, a ceia de Natal faz jus à proposta do local. O cardápio comemorativo conta com pratos de diferentes culturas, com destaque para o pão caseiro foccacia, por R$ 42,00, hummus, por R$ 40,00, e o gratin de bacalhau, que custa R$ 185,00 e serve até cinco pessoas. Para a sobremesa, o prato é a Cassata de Nozes da Nona Zambon, no valor de R$ 108,00. As encomendas podem ser feitas até 19 de dezembro.

2. Para todos os gostos

No cardápio de Natal do Mirá Restaurante (@mira.restaurante), os destaques vão para o Bacalhau à Gomes de Sá, de R$ 280,00, e o filé com minibatatas confitadas, por R$ 240,00. Além do tradicional chester recheado, que custa R$ 480,00, e o lombo suíno no valor de R$ 175,00. O Mirá também está antecipando o cardápio de Ano Novo. As encomendas de Natal podem ser realizadas até 18 de dezembro. O Mirá Restaurante fica na avenida Mariland, nº 556, no bairro São João.