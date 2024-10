Banca do Mercado Público de Porto Alegre abre loja na Zona Norte

Os impactos e transformações da enchente de maio ainda são visíveis em Porto Alegre. Além das paredes marcadas pelo nível da água, é possível perceber, em diversos pontos da cidade, negócios fechados ou transformados pela cheia histórica. Não há, hoje, como empreender na Capital sem ter a enchente em perspectiva. Há empreendedores que migraram ou ampliaram para pontos mais seguros como medida estratégica. Já outros, justamente, apostam nas regiões atingidas em busca de oportunidades vantajosas.

O Armazém do Mercado (@armazem_do_mercado_poa), loja de produtos para confeitaria que opera desde 2001 no Mercado Público de Porto Alegre, foi um dos diversos negócios atingidos. No entanto, a adversidade foi um gatilho de motivação: em outubro, a operação abriu as portas de sua segunda unidade, desta vez fora do tradicional ponto de varejo do Centro Histórico.

A nova unidade do Armazém do Mercado fica na avenida Assis Brasil, nº 2115, no bairro Passo D'Areia, na Zona Norte da Capital. Marcelo Cavichioli, que está à frente da operação ao lado de sua esposa, Fátima Carvalhal, conta que a única alternativa no momento de dificuldade era o movimento. "Esse ponto não era planejado, mas sempre passou pela cabeça abrirmos outra unidade, mas tínhamos muito receio de abrir em outro ponto. Como temos a matriz no Mercado Público, sempre pensamos em focar no que conseguíamos fazer bem e estar bem presente para os clientes lá. Mas no momento da enchente não tinha mais volta: ou dávamos um passo para frente, tentávamos reagir, ou a gente estava contra a parede. Foi uma virada de chave ", diz o empreendedor.

Além da loja, o estoque do negócio, que ficava no 4º Distrito, também foi atingido pela enchente. Foi durante a busca pelo novo espaço para abrigar o estoque do Armazém do Mercado que o segundo ponto se consolidou. Marcelo encontrou no bairro Sarandi, na Zona Norte, o espaço ideal para o estoque. Frequentando a Zona Norte, teve o insight de levar a loja para a região, atendendo a demanda da clientela. "A gente quis se aproximar mais do cliente. No pós-pandemia, o Centro nunca voltou ao normal. Temos muitos clientes da Zona Norte que compravam conosco no Centro. Muitos compravam pelo site ou pela tele-entrega e não víamos mais eles. Então, a gente quis se aproximar", explica. A receptividade, conta, foi muito positiva. "Os clientes todos, mesmo os que não são da região, vieram prestigiar a inauguração, porque temos uma clientela muito fiel e muito amiga", orgulha-se Marcelo.

Produtos para confeitaria são o carro-chefe do Armazém do Mercado ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

O empreendedor destaca que a principal diferença entre as unidades é o espaço, já que, no Mercado Público, as lojas são menores. "No Mercado Público, e ele é gostoso por isso, é tudo apertado. Temos de tudo, mas tem que olhar nos cantinhos. Aqui, como foi uma loja que a gente escolheu, tem tudo mais exposto. É a mesma loja, prezamos muito pelo bom atendimento", afirma Marcelo, ponderando que, além da experiência de compra, o novo ponto traz segurança para o negócio frente às incertezas do futuro. "O objetivo é também ter um tipo de fuga. Não sabemos o que pode acontecer, tomara que nunca mais aconteça, mas é importante ter um ponto de fuga, até para podermos cuidar nos nossos funcionários. A gente moveu o negócio para frente por nós, mas também muito por eles. Eles pegaram junto, estiveram todo tempo do nosso lado. Reformamos a loja do centro, inauguramos aqui, e eles estiveram o tempo todo conosco. Foi fantástico", emociona-se Marcelo sobre o companheirismo dos 18 colaboradores que compõem a equipe das duas lojas.

O Armazém do Mercado começou a operar em 2001 comandado pelos sogros de Marcelo, Manuel e Zélia Carvalhal. Manuel já atuava, desde 1983, no Mercado, operando um açougue na banca que deu lugar à loja de confeitaria. Os insumos e itens para produção de doce são o carro-chefe do negócio, que também comercializa produtos naturais e suplementos alimentares. Sobre o futuro, o empreendedor não descarta novas unidades, mas com cautela. "Vamos deixar as coisas acontecerem. Isso aqui aconteceu, não era um projeto, não estava desenhado. Se se desenhar em outro lugar, vamos fortes", garante.

A nova loja fica na avenida Assis Brasil, nº 2115 ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

Endereço e horário de funcionamento do Armazém do Mercado na Zona Norte

O Armazém do Mercado fica na avenida Assis Brasil, nº 2115. A operação é de segunda a sextas, das 9h às 18h30min. Aos sábados, das 8h às 18h.