Dia Nacional do Café: 10 cafeterias para conhecer e apoiar em Porto Alegre

O 24 de maio marca é marcado pelo Dia Nacional do Café. Em Porto Alegre, cafeterias, assim como negócios de diversos setores, enfrentam as dificuldades ocasionadas pela enchente histórica. Frente às adversidades, operações criam alternativas, como venda antecipada e collabs, para fortalecer o segmento na Capital. Confira a lista preparada pelo GeraçãoE com 10 cafeterias para conhecer e apoiar em Porto Alegre.

1. Abuela Café & Torrefação

parceria com a Brio Coffee Stand, a Abuela operou, de forma temporária, no último fim de semana. A parceria se repetirá neste sábado (25). O objetivo dos empreendedores é, assim que possível, retomarem primeiramente a torrefacação, a fim de voltar a abastecer outras cafeterias de Porto Alegre. Abuela abriu seu espaço físico ao público em setembro de 2023. O ponto, no bairro Floresta, foi atingido pela água, de modo que a cafeteria teve de fechar as portas. Em, a Abuela operou, de forma temporária, no último fim de semana. A parceria se repetirá neste sábado (25). O objetivo dos empreendedores é, assim que possível, retomarem primeiramente a torrefacação, a fim de voltar a abastecer outras cafeterias de Porto Alegre.

• Abuela Café & Torrefação (@abuelacafes) fica na rua Câncio Gomes, nº 664, mas está temporariamente fechada, operando apenas em collab com a Brio.

2. Luciamaria Cafés de Origem

Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) tomado pelas águas. Para levantar fundos para a reconstrução do espaço, o negócio está com um Pix para os clientes contribuírem neste momento. A unidade na rua Duque de Caxias, nº 1354, segue em operação. A cafeteria, que conta com duas unidades em Porto Alegre, teve o ponto que fica na travessa da(CCMQ) tomado pelas águas. Para levantar fundos para a reconstrução do espaço, o negócio está com um Pix para os clientes contribuírem neste momento. A unidade na rua Duque de Caxias, nº 1354, segue em operação.

• Luciamaria Cafés de Origem (@luciamariacafesdeorigem): rua Duque de Caxias, nº 1354, Centro Histórico, das 12h às 20h.

3. Síndico Torra e Café

Síndico Torra e Café, que fica na rua dos Andradas, no Centro Histórico, não foi atingido de forma direta pela água, mas foi fortemente impactado pelos alagamentos da região, assim como pela falta de luz e de água. Por isso, o negócio está temporariamente fechado. Félix Zucco, nome à frente do negócio, criou um sistema de venda antecipada para levantar fundos enquanto a operação está fechada, além de ter se mobilizado em um mutirão de voluntários no Café Angélica. O empreendedor, contou por meio das redes sociais, que parte desse montante foi distribuído para as cafeterias mais impactadas: La Cabane, Luciamaria e Abuela. , que fica na rua dos Andradas, no Centro Histórico, não foi atingido de forma direta pela água, mas foi fortemente impactado pelos alagamentos da região, assim como pela falta de luz e de água. Por isso, o negócio está temporariamente fechado. Félix Zucco, nome à frente do negócio, criou um sistema de venda antecipada para levantar fundos enquanto a operação está fechada, além de ter se mobilizado em um mutirão de voluntários no Café Angélica. O empreendedor, contou por meio das redes sociais, que parte desse montante foi distribuído para as cafeterias mais impactadas: La Cabane, Luciamaria e Abuela.

• Síndico Torra & Café (@sindicocafe): Rua dos Andradas, nº 419, Centro Histórico (fechado temporariamente).

4. Baden Torrefação

Recém-inaugurada no Mercado Público, a unidade está fechada, já que a região foi duramente impactada pela enchente. Para fortalecer o momento de solidariedade, a Baden doou café para abrigos e voluntários da Capital. Na última quinta-feira (23), a unidade do bairro Santana foi fechada em razão dos alagamentos. A Baden, presente há 12 anos no mercado porto-alegrense, teve uma de suas operações atingidas., a unidade está fechada, já que a região foi duramente impactada pela enchente. Para fortalecer o momento de solidariedade, a Baden doou café para abrigos e voluntários da Capital. Na última quinta-feira (23), a unidade do bairro Santana foi fechada em razão dos alagamentos.

• Baden (@badentorrefacao): A Baden Torrefação fica na rua Azevedo Sodré, nº 74, bairro Passo D'Areia, e opera das 10h às 18h30min. A unidade do Moinhos de Vento fica na rua Barão De Santo, nº 384. A cafeteria do bairro Santana, fechada temporariamente, fica na Jeronimo de Ornelas, nº 431.

5. Café Angélica

Café Angélica atuou, nas primeiras semanas de enchente, como um ponto de organização de um grupo de voluntários, onde eram preparados lanches e organizadas doações para atender demandas urgentes de abrigos. Agora, o negócio retomou a sua operação regular com menu de almoço. O prato do dia sai por R$ 38,00. Nesta sexta-feira (24), está fechado em razão dos alagamentos da última quinta, mas volta a operar no sábado (25). Localizado no bairro Bom Fim, oatuou, nas primeiras semanas de enchente, como um ponto de organização de um grupo de voluntários, onde eram preparados lanches e organizadas doações para atender demandas urgentes de abrigos. Agora, o negócio retomou a sua operação regular com menu de almoço. O prato do dia sai por R$ 38,00. Nesta sexta-feira (24), está fechado em razão dos alagamentos da última quinta, mas volta a operar no sábado (25).

• Café Angélica (@angelicapoa): segunda-feira a sábado, das 12h às 18h30min. Aos domingos, das 14h às 18h30min.

6. Moa Cafeteria

cafeteria localizada no Centro Histórico voltou a operar nesta semana, depois de 17 dias de portas fechadas em virtude da falta de luz e de água. Agora, a Moa está funcionando com horário reduzido, das 12h às 19h. A operação ainda recebeu apoio do Tú Bar, negócio que fica no bairro no Santa Cecília e passou a operar durante o dia em virtude das enchentes. No novo formato, o café servido é o da Moa, com renda 100% revertida para o negócio do Centro Histórico. voltou a operar nesta semana, depois de 17 dias de portas fechadas em virtude da falta de luz e de água. Agora, a Moa está funcionando com horário reduzido, das 12h às 19h. A operação ainda recebeu apoio do, negócio que fica no bairro no Santa Cecília e passou a operar durante o dia em virtude das enchentes. No novo formato, o café servido é o da Moa, com renda 100% revertida para o negócio do Centro Histórico.

• Moa Cafeteria (@moacafeteria): rua Duque de Caxias, nº 687, das 12h às 19h.

7. Café La Cabane

Café La Cabane operou, no último fim de semana, de forma temporário no Limão Bergamota, na Zona Sul. Agora, o foco da operação é a limpeza do espaço. Por meio das redes sociais, o La Cabane divulga mutirões de limpeza para clientes que possam ajudar. A operação do Quarto Distrito de Porto Alegre foi fortemente impactada pelas águas. O, na Zona Sul. Agora, o foco da operação é a limpeza do espaço. Por meio das redes sociais, o La Cabane divulga mutirões de limpeza para clientes que possam ajudar.

• Café La Cabane (@cafelacabane): rua Conde de Porto Alegre, nº 386 (temporariamente fechado).

8. Limão Bergamota

Limão Bergamota foi a casa temporária do La Cabane no último fim de semana. A operação, que conseguiu manter o funcionamento, tem se dedicado a ser um ponto de arrecadação de doações e outras ações solidárias, como movimentar uma lavanderia solidária no bairro para atender abrigos da Capital. Localizado na Zona Sul de Porto Alegre, ofoi a casa temporária do La Cabane no último fim de semana. A operação, que conseguiu manter o funcionamento, tem se dedicado a ser um ponto de arrecadação de doações e outras ações solidárias, como movimentar uma lavanderia solidária no bairro para atender abrigos da Capital.

• Limão Bergamota (@limao_bergamota): avenida, Arlindo Pasqualini, nº 135, de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.

9. Café do Mercado

Café do Mercado nasceu no Mercado público de Porto Alegre em 1997. O espaço foi um dos pontos mais atingidos pelas enchentes na Capital. O negócio também teve sua distribuidora e torrefação impactados pelos alagamentos. Para seguir, o Café do Mercado contou com a parceria da Astoria para torrar o café, além de seguir sua logística para outros estados a partir da operação em Florianópolis. nasceu no Mercado público de Porto Alegre em 1997. O espaço foi um dos pontos mais atingidos pelas enchentes na Capital. O negócio também teve sua distribuidora e torrefação impactados pelos alagamentos. Para seguir, o Café do Mercado contou com a parceria da Astoria para torrar o café, além de seguir sua logística para outros estados a partir da operação em Florianópolis.

• Café do Mercado (@cafedomercado) e banca no Mercado Público (@cafedomercado.banca).

10. Café República

Ponto clássico da Cidade Baixa, o Café República foi impactado pelo alagamento que atingiu o bairro. Agora, a operação já retomou as atividades e está com uma ação para mitigar os prejuízos causados pela água e pelo período fechado. O negócio criou o trio de cafés batizado de Café República pelo RS. O combo conta com três unidades de 250g e custa R$ 170,00, com um café da linha doce, frutada e cacau. Das vendas, 10% será revertida para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As entregas são feitas para todo Brasil.

• Café República (@caferepublica): Rua da República, nº 358, de segunda-feira a sábado, das 9 às 19h. Aos domingos, das 13h30min às 18h30min.