LISTA: Sete lugares para curtir o Saint Patrick's Day em Porto Alegre

Falta pouco para a cultura irlandesa tomar conta de Porto Alegre. Isso porque, neste domingo (17) é celebrado o Dia de São Patrício, mais conhecido como Saint Patrick's Day. A data faz alusão ao São Patricío, que foi padroeiro na Irlanda. Mas, apesar do teor religioso, aqui no Brasil, o dia é de festejo. Diversos negócios prepararam uma programação especial para a data, com atrações musicais, recreação infantil e, claro, a clássica cerveja verde. Confira sete empreendimentos em Porto Alegre que irão celebrar o Saint Patrick's Day.

1. Cerveja verde e música ao vivo





Na zona sul de Porto Alegre, a alegria do Saint Patrick's Day chega mais cedo na Cervejaria Pohlmann, que inicia o Festival Saint Patrick's na sexta-feira (15). No primeiro dia de festa, a atração será a cerveja verde Pohlmann e apresentação de música ao vivo a partir das 19h30min. No sábado, as bandas Roxy e Soul Train embalam a comemoração a partir das 19h30min. No domingo, Dia de São Patrício, a festa acontece ao som da banda Red Carpet a partir das 16h30min. A cervejaria também irá realizar concurso de melhor performance com premiação, além de brincadeiras e surpresas.

Cervejaria Pohlmann: avenida Copacabana, nº 745, bairro Tristeza.

Horário do evento: Sexta-feira e sábado a partir das 19h30min, domingo a partir das 16h30min.

2. Festa de rua para aproveitar





No Quarto Distrito, a diversão fica por conta do Quarto POA, no Quarto Distrito. A rua Moura de Azevedo será fechada entre as ruas Conselheiro Camargo e Conselheiro Travassos, no bairro São Geraldo. A programação contará com música ao vivo e mais de 30 mil litros de chope verde à venda entre os parceiros da festa. O festival será nos dias 17 e 18, a partir das 17h no sábado e das 16h no domingo. Alguns dos bares parceiros do evento são o Gracejo, Jardim São Geraldo, Larica, Cortex.

Quarto POA: rua Moura de Azevedo.

Horário do evento: no sábado a partir das 17h e no domingo a partir das 16h.



3. Rolê para curtir a diversidade

St. Patrick's Gay é um evento pensado para comunidade LGBTQIAPN+ na Cidade Baixa. Definido pelos organizadores como "o São Patrício mais purpurinado que você verá", a festa será na rua Lopo Gonçalves, no domingo (17), das 15h às 22h. Os bares parceiros do evento são a Cervejaria Oito, o Povoada Gastrobar, Sirene Fish & Chip e Workroom Bar.

St. Patrick's Gay: rua Lopo Gonçalves, na Cidade Baixa.

A festa ocorre das 15h às 22h.

4. Saint Patrick’s o ano todo





Com um espaço inspirado na Irlanda, o Sullivan's Irish Pub conta com decoração de um típico pub irlandês e cardápio temático que celebra os sabores do país. Entre as opções do local estão o chope stout, os submarinos – drinks de chopes e bebidas destiladas – batizados com nomes de bandas famosas como U2, e o clássico fish and chips. Nos dias 16 e 17 de março, o pub contará com atrações musicais ao vivo para a comemoração do Saint Patrick's Day.

Sullivan's Irish Pub: avenida Benjamin Constant, nº 1211, no bairro São João.

O local opera das 18h à meia-noite.

5. Show e espaço kids

Com entrada gratuita, a unidade da 4Beer no Centro Histórico de Porto Alegre está com uma programação repleta de atividades para o próximo sábado (16). O encontro contará com show de rock do Márcio Massa, hits do pop rock nacional e internacional com a dupla Raffa Cruz e Gabriel, show do DJ Paulo Abdala e da banda Os Oitentistas, que irá tocar sucessos dos anos 1980. Serão 18 estilos de cerveja diferentes disponíveis nas torneiras e, além das atrações musicais, o 4Beer terá espaço kids para a criançada.

4BeerX Centro: rua Cel Genuíno, nº 217, no Centro Histórico.

O local abre às 16h e os shows encerram às 22h.

6. Festa na Zona Norte

Buscando oferecer uma imersão na atmosfera de Las Vegas, o Pátio Vegas também participa do St. Patrick's Day em Porto Alegre. O local está com programação especial para o domingo (17), a partir das 16h, com roda de samba comandada pelo grupo As Rainhas. Quem for vestido à caráter irá ganhar uma rodada grátis de shots. O espaço é pet friendly e conta com uma área especial para recreação infantil.

Pátio Vegas: rua Roque Calage, nº 100, no bairro Passo d'Areia.

A casa abre das 16h à meia-noite.

7. Cerveja e hambúrguer na Zona Sul

No clima da festa, o Paseo Zona Sul também está com a agenda lotada para comemorar o Saint Patrick's Day. No próximo sábado (16), o espaço terá promoção especial na Petiskera, Ozzy Pub e Mark Hamburgueria , além de três cervejarias artesanais que também irão marcar presença: Cervejaria Sapatista, Cervejaria DNA e Primor da Terra. A programação também conta com atividades para a criançada.