Brunch com apresentação drag é novidade em bar de Porto Alegre

arte drag em Porto Alegre, está com uma novidade: o drag brunch. O projeto aposta em um novo formato que têm feito sucesso em outros estabelecimentos da cidade, mas, claro, sem deixar de lado a essência que mantém o espaço há seis anos. Workroom , bar que desde 2017 incentiva a, está com uma novidade: o drag brunch. O projeto aposta em um novo formato que têm feito sucesso em outros estabelecimentos da cidade, mas, claro, sem deixar de lado a essência que mantém o espaço há seis anos.

Localizada na rua Lopo Gonçalves, nº 364, na Cidade Baixa, a operação contará com um cardápio especial para a data, além do tradicional que já é servido por lá , como burgers, chips, saladas e massas, incluindo opções vegetarianas e veganas. Além da cartela de drinks da casa, jarras de mimosa serão opção no menu.

A próxima edição do evento acontece no domingo (28), das 11h às 15h, e seguirá de forma quinzenal, sempre aos domingos, com programação disponível pelo Instagram (@workroombar). Os pratos variam de R$ 24,00 a R$ 54,00, e o couvert artístico fica no valor de R$ 15,00, no pix e dinheiro, ou R$ 20,00 no cartão. Todo o valor arrecadado será destinado para a artista do dia. Reservas podem ser realizadas pelo WhatsApp (51) 993085850.