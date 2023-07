Confira 10 participantes do roteiro gastronômico na Zona Sul que tem a bergamota como ingrediente especial

Roteiro de Inverno da Bergamota, evento promovido pela plataforma são mais de 28 pratos e drinks, elaborados pelos 20 estabelecimentos participantes. Conheça alguns destaques desta edição: A segunda edição do, evento promovido pela plataforma A Zona Sul é a Minha Praia , elege a melhor receita desenvolvida com a fruta. A votação vai até o dia 20 de agosto. Neste ano,, elaborados pelos 20 estabelecimentos participantes. Conheça alguns destaques desta edição:

1. Drink de bergamota

A hamburgueria Bendizê elaborou um drink de bergamota para a disputa da segunda edição do Roteiro de Inverno da Bergamota. O estabelecimento também oferece hambúrgueres para acompanhar as bebidas.

Bendizê: rua Dr. Barcelos, nº 439, bairro Tristeza.

De terça à sexta-feira, das 18h30min às 23h. Sábados e domingos das 11h30min às 14h30min e das 18h30min às 23h.

2. Trufa e macaron de bergamota

A trufa de bergamota com erva mate é a aposta do Maira Marques Chocolateliê na última edição. Neste ano, soma-se à disputa o macaron de bergamota. O empreendimento possui um espaço próprio para produção e comercialização de chocolates na zona sul de Porto Alegre.

Maira Marques Chocolateliê: rua Dr. Armando Barbedo, nº 332, bairro Tristeza.

Segunda, das 13h às 18h. De terça à sexta-feira, das 10h às 18h. Aos sábados, das 10h às 14h.

3. Bolo, brigadeiro e cupcake de bergamota

Eleita duas vezes como o melhor bolo de Porto Alegre, a empreendedora mudou-se recentemente para o food hall Complexo Dona Irena. Para o Roteiro de Inverno da Bergamota, Lívia Guzzo selecionou os doces mais procurados pelos clientes – bolo, brigadeiro e cupcake – com acréscimo de um ingrediente especial: a bergamota.

Lívia Guzzo: rua Dr. Armando Barbedo, nº 256, bairro Tristeza.



De terça-feira a domingo, das 11h30min às 22h.

4. Burger de berga

A combinação de hambúrguer e bergamota é a aposta do Barril Pub para o Roteiro de Inverno da Bergamota. O produto leva pão brioche, 180g de burger de costela, bergamota caramelizada, creme de gorgonzola, rúcula e maionese da casa.

Barril Pub: avenida Wenceslau Escobar, nº 2997.

De segunda-feira a sábado, das 11h à meia-noite.

5. Chocolate com bergamota

Magian Cacao já foi reconhecida por fabricar o melhor chocolate do Brasil. Para o Roteiro de Inverno da Bergamota, o empreendimento adaptou a sua produção, que inicia na amêndoa do cacau e se encerra na barra, para acrescentar a bergamota.

Magian Cacao: avenida Guaíba, nº 4516, bairro Vila Assunção.

De segunda-feira a sábado, das 8h às 19h. Domingos e feriados, do meio-dia às 18h.

6. Chá preto com toque de bergamota

O empreendimento está entre as mais recentes operações do Pontal Shopping. Tea Shop Pontal tem como destaque do cardápio uma mistura de chá preto com toque cítrico e perfumado de bergamota.

Tea Shop Pontal: avenida Padre Cacique, nº 2893, bairro Cristal.

De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

7. Carne de porco com geleia de bergamota

O Côr Café y Brasa, com café da manhã, almoço executivo e parrilla durante a noite, aposta num matambrito assado com geleia de bergamota e pimenta. O espaço possui área interna com lareira e externa com jardim.

Côr Café y Brasa: avenida Copacabana, nº 205, bairro Vila Assunção.

Parrilla de terça à sexta-feira, a partir das 18h. Sábados, domingos e feriados, a partir das 11h.

8. Bergamota confeiteira

Instalada no terraço de um centro comercial, a July Pires Coffee & Bakery aposta na clássica lagarteada com bergamota para a disputa do Roteiro de Inverno da Bergamota. Baseados nos doces portugueses, os itens escolhidos são macaron e bolo de bergamota.

July Pires Coffee & Bakery: rua Dr. Mário Totta, nº 687, bairro Tristeza.

De segunda à quarta-feira, das 11h às 19h. Quinta-feira a sábado, das 11h às 19h30min.

9. Mil folhas de bergamota

A Rony Francês está há 57 anos no mercado da confeitaria. O empreendimento aposta na tradição e num delicioso mil folhas de bergamota para conquistar a clientela. O item conta com uma camada de nata batida e pedaços de bergamota.

Rony Francês: avenida Wenceslau Escobar, nº 2389, bairro Tristeza.

De segunda-feira a sábado, das 9h às 18h30min.

10. Filé de peixe com geleia de bergamota

No extremo sul de Porto Alegre, o Bar e Restaurante Farol de Itapuã lembra a edição passada do evento com uma caipirinha de bergamota com geleia de pimenta. A outra aposta deste ano é o filé de peixe com geleia de bergamota.

Farol de Itapuã: avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 1255, bairro Itapuã.

De quarta-feira a domingo, das 11h30min às 18h.