Com trufas de bergamota e erva mate, ateliê produz mais de 10 mil chocolates por mês em Porto Alegre

Nesta-sexta feira (7), comemora-se o Dia Mundial do Chocolate. Mais do que um motivo para adocicar as refeições com bombons e tabletes, a data é, para Maira Marques, propósito de vida. Desde cedo envolvida na cozinha, a empreendedora abriu, no final de 2022, um espaço próprio para produção e comercialização de chocolates em Porto Alegre, na rua Dr. Armando Barbedo, nº 332.

Maira Marques Chocolateliê busca oferecer uma experiência que extrapole as sensações gustativas. "Nós começamos a comer pelos olhos", diz Maira, proprietária da chocolateria que opera no bairro Tristeza. Para dar ênfase ao aspecto visual, o local é todo envidraçado, convidando os clientes para assistirem a produção dos chocolates. Com ambientes específicos para o armazenamento das doçuras e duas cascatas de chocolate, o

Canudo de Nutella, bombom e pão de mel

Mas, claro, o ponto principal do Maira Marques Chocolateliê não é apenas o visual. “O doce tem que ser bonito, mas isso não pode prejudicar o sabor, a textura, aquilo que é o mais importante”, enfatiza Maira, que, entre canudos de Nutella, bombons e pães de mel, produz mais de 10 mil chocolates por mês. “ Chocolate é um mundo. Não é só a barra, é tudo que envolve ”, acrescenta a empreendedora.

Por isso, o Maira Marques Chocolateliê dispõe de diversas opções derivadas do cacau no cardápio: desde as mais clássicas até as mais inusitadas, como choquentão, chocolate recheado em forma de raquete, trufa de bergamota e erva mate e trufa de limão siciliano e lavanda. “Tem coisas que tu não imaginas que dá para comer, mas nós conseguimos adaptar para o doce”, destaca Maira.

Apesar da diversidade, os itens favoritos dos clientes, segundo a empreendedora, são os mais tradicionais, como o canudo de wafer recheado com Nutella e o pão de mel recheado com doce de leite, ambos cobertos com chocolate. A unidade desses doces custam, respectivamente, R$ 9,50 e R$ 10,50. Com cerca de 30 sabores disponíveis, bombons, macarons e tortas inteiras também fazem parte do cardápio.

Os itens estão disponíveis para consumo no atendimento presencial do negócio, onde, além das opções já consolidadas no cardápio, são comercializados cafés e fatias de torta. O local está aberto às segundas, das 13h às 18h, de terça à sexta-feira, das 10h às 18h, e, aos sábados, das 10h às 14h.

Mercado Brasco. Com olhar no futuro - nem tão distante -, o Maira Marques Chocolateliê planeja lançar dois novos sabores de canudo de Nutella em comemoração ao Dia Mundial do Chocolate e uma linha de tabletes, esta ainda sem data para divulgação. O negócio também trabalha com produção para eventos, realiza entrega própria e em lojas parceiras, como no.