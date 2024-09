Volume de negócios do Banrisul na Expointer pode chegar a R$ 1,2 bilhão

Ana Esteves, especial para o JC

O presidente do Banrisul, Fernando Lemos, disse nesta quinta-feira (29), durante coletiva do banco, realizada durante a 47ª Expointer, que o volume de negócios durante a feira está aquecido e deve chegar perto dos R$ 1,2 bilhão registrados em 2023, valor que representou crescimento de 52% em relação a 2022. “Ainda não sabemos se vai superar 2023, mas chegará muito próximo, pois os negócios estão melhores do que se podia imaginar. O importante é que conseguimos viabilizar a Expointer”, disse o executivo.

Uma das grandes novidades para a feira é a comercialização através da Conta Única Rural, inserida no Plano Safra Banrisul, com dotação recorde de R$ 12,2 bilhões, o maior da história da instituição. A modalidade disponibiliza recursos de R$ 500 milhões destinados ao capital de giro dos empreendedores rurais. A modalidade de crédito para pessoas jurídicas é de livre utilização e oferecida com flexibilidade de garantias, adequadas ao segmento agro, e concede prazo de até cinco anos para pagamento. “Não adianta emprestar por 30 dias, se o ciclo produtivo do agro é de seis meses”, ponderou Lemos.

O banco também tem disponível a linha Crédito Emergencial Agro, com dotação de R$ 643 milhões como auxílio para os pequenos e médios produtores dos municípios afetados pelas enchentes. Os beneficiados – produtores rurais, PF ou PJ, que tiveram perdas ou danos de pelo menos 30% de sua estrutura produtiva – têm condições especiais nas contratações voltadas à reconstrução e recomposição das suas atividades, com destaque para o financiamento de recuperação de solos, reconstrução de infraestrutura e recomposição de plantéis de animais.

O banco destinou ainda R$ 1 bilhão especificamente para financiar a correção e recuperação de solos, por meio das linhas de investimento Renovagro, Agroempresarial, Pronaf Agroecologia e Pronaf Investimento. Em 2023, R$ 663 milhões foram destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos, R$ 73 milhões para armazenagem e R$ 344 milhões para irrigação, correção de solo, sistemas de energias renováveis e desenvolvimento. Outras linhas somaram R$ 184 milhões.