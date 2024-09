BRDE fecha Expointer com R$ 647 milhões em novos negócios

Com forte demanda para projetos de armazenagem e de apoio emergencial para retomada após os impactos dos eventos climáticos que assolaram o estado, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fechou sua participação na 47ª edição da Expointer alcançando uma nova marca histórica. Foram R$ 647,65 milhões em negócios, entre operações e novos pedidos de financiamento voltados ao agronegócio gaúcho e também por outros setores da economia afetados pela enchente de maio. As informações são do BRDE.



O volume de contratações fechadas e de operações encaminhadas nos nove dias de feira deste ano superou em 25% o total de negócios da edição anterior (R$ 518 milhões). “Tínhamos uma expectativa por um desempenho próximo ao alcançado em 2023, mas ao longo da semana houve um movimento surpreendente por novas parcerias e segmentos variados. Sem dúvida, a 47ª Expointer é o grande momento da reconstrução, demonstrando toda a força e determinação dos gaúchos, tanto daqueles que empreendem no campo quanto nas cidades”, comemorou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior.

Quase a metade do volume negociado neste ano é voltado a investimentos para ampliar e modernizar as unidades de produção e armazenagem de grãos. Cooperativas e agroindústrias demandaram um total de R$ 251,5 milhões. “Além de melhorias nas instalações, muitos dos projetos envolvem a incorporação de novas tecnologias, incluindo fontes alternativas de geração de energia, reforçando a preocupação com a sustentabilidade”, destacou Ranolfo.Destaque também para financiamentos em obras e instalações, que nesta Expointer representou R$ 172 milhões demandados em crédito (33,2%), parte expressiva para reconstruir estruturas abaladas pela enchente. É o caso da Astória Papéis Ltda, empresa sediada em Gravataí e que teve pavilhões e equipamentos danificados, além de perder estoques e matéria prima. Com o financiamento de R$ 63 milhões, a empresa irá expandir e modernizar a sua unidade, bem como implantar um novo sistema de geração de vapor usando fontes de biomassa.A Expointer 2024 marcou também uma nova fase do BRDE em termos de fontes de recursos para a cadeia do agro. Para fortalecer as agroindústrias gaúchas, pela primeira vez o banco celebrou financiamentos se valendo de captações através das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). Houve ainda operações com recursos viabilizados nas parcerias do BRDE com organismos internacionais de fomento.Em outra frente, a feira deste ano registrou R$ 120 milhões (23,2% do total) em novos negócios voltados para a inovação, em especial em projetos que agregam novos processos de gestão, desenvolvimento de produtos e aquisição de equipamentos com maior tecnologia embarcada.O BRDE é o maior operador nacional dos recursos da Finep e, no ano passado, foram perto de R$ 667 milhões para financiamentos em inovação para 25 empresas da região Sul.