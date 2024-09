Governo do Estado anuncia R$ 107 milhões para recuperação de estradas vicinais

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (29) a destinação de R$ 107 milhões para a recuperação de estradas vicinais nos municípios. O anúncio foi feito na Assembleia Geral de Prefeitos, da Famurs, na Expointer.

Conforme Leite, os detalhes de como será realizada o programa ainda serão debatidos com os prefeitos. "Nós vamos fazer através da nossa Secretaria de Agricultura, com apoio da secretaria de Desenvolvimento Urbano, a destinação desse recurso. Vamos desenhar agora com a Famurs estes detalhes, e a preferência é que nós possamos fazer através dos consórcios municipais", disse o governador.

O chefe do Executivo gaúcho ainda afirmou que o "recurso vai servir tanto para maquinário quanto para material" para a recuperação das estradas.



O anúncio ocorreu logo após o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda (PRD), solicitar ao governo do Estado soluções para a recuperação das estradas vicinais danificadas pelas enchentes de maio de 2024. De acordo com Arruda, 93% dos municípios gaúchos relataram problemas nas vias rurais após a catástrofe climática. O presidente da Famurs também destacou que o Estado tem cerca de 700 mil quilômetros de estradas deste tipo.

"A estrada é importante para escoar a produção, para o transporte escolar, para o transporte da saúde, para o cidadão ir para a comunidade em que vive, para ir ao comércio, e é fundamental para fazer o desenvolvimento dos nosso municípios", disse Arruda.