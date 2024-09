Sicredi Origens RS liberou mais de R$ 33 milhões do Pronampe

Ana Esteves, especial para o JC



O presidente Sicredi Origens Rio Grande do Sul, Ronaldo Sielichow, visitou, nesta quinta-feira (29), a Casa do Jornal do Comércio na 47ª Expointer, em Esteio. Segundo ele, a segunda leva do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) tem tido boa demanda, especialmente dos municípios mais atingidos, como Canoas e Porto Alegre. “Nosso trabalho é acolher as pessoas, elas são o nosso foco. Os recursos da primeira etapa do Pronampe foram todos utilizado e já pedimos mais”, afirma o executivo.



O gerente de expansão do Sicredi Origens, Cristiano Ávila, diz que o valor disponibilizado nessa segunda leva do programa chega a R$ 200 milhões. “Até hoje, liberamos R$ 33 milhões e desses R$ 200 milhões a nossa cooperativa ficou com quase 50%”, explica. Ele conta que, durante a Expointer, a contratação de Pronaf também tem tido procura, mas abaixo do esperado.



No final de julho, a governo federal editou a Medida Provisória (MP) 1.245/2024, que ampliou em R$ 1 bilhão os recursos para as micros e pequenas empresas do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes. O texto possibilita a concessão do recurso Pronampe. A MP 1.245/2024 complementa a MP 1.216/2024, que já havia destinado R$ 1 bilhão em crédito subsidiado para os pequenos empreendedores gaúchos.