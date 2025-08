D'Alessandro explica postura do Inter na busca por reforços: 'não faremos loucuras'

A derrota para o Fluminense chacoalhou o ambiente do Inter dentro e fora de campo. Se nas quatro linhas, o placar adverso expôs dificuldades no time do técnico Roger Machado, a direção também precisou prestar satisfações à torcida. Com a janela de transferências aberta desde o dia 10 de julho, parte dos apoiadores colorados têm cobrado a gerência do clube por reforços - principalmente pela lesão de Fernando, que perderá a temporada por conta do rompimento do joelho direito. Em um ato de transparência, o diretor esportivo Andrés D'alessandro aproveitou a apresentação do meio-campista Alan Rodriguez, para atualizar os moldes de operação que o Alvirrubro tem adotado na busca por novos jogadores.

D’Alessandro abriu a fala se colocando em grau de igualdade com a torcida no que diz respeito ao sentimento de chateação com a derrota sofrida na Copa do Brasil. Após isso, explicou que o clube está ativo na busca por reforços, mas esclareceu que não serão feitos grandes investimentos.

“A gente não tem força financeira para fazer loucuras, para competir no mercado brasileiro com potências e equipes que estão contratando atletas por um valor absurdo. A gente procura outras armas, caminhos e utiliza outras ferramentas para competir”, disse o dirigente.

O argentino não deixou de enaltecer o esforço que a direção tem feito - dentro das condições orçamentárias do Inter - para buscar soluções ao time de Roger Machado. Ele afirma que as decisões são tomadas de maneira consensual e sempre buscando um equilíbrio permanente para poder contratar jogadores que agradem a comissão técnica.

Outra questão que justificou a fala de D'Alessandro foi a necessidade, enxergada por ele, de informar a visão da gerência de futebol colorada em relação à reposição de Fernando. “Como tu busca uma reposição de um craque como Fernando ? Com dinheiro. Mas não temos esse poder de força hoje. Temos que valorizar o esforço que o clube está fazendo e confiar nos jogadores que trazemos”, reforçou.

O diretor aproveitou, também, para enaltecer o novo contratado - que estava ao seu lado e escutava atentamente às falas proferidas. “Duvido que o Alan Rodríguez demore para se adaptar. A contratação do Alan é fruto de um trabalho de negociação de muito tempo”, elucidou.

Terminando a introdução da coletiva programada para apresentar o uruguaio, o dirigente reforçou que os problemas financeiros não se limitam apenas ao Beira-Rio, mas são um problema de outros clubes brasileiros, também. Ele deixou claro a maneira moderada que será adotada pelo Inter nas próximas tentativas de trazer jogadores e enalteceu o atual grupo de atletas.

“Não faremos loucuras. Hoje para mim o elenco do Inter é um dos melhores dos últimos anos e acreditamos nele. Mas por outro lado, reconhecer que a expectativa que foi criada dentro de campo não está à altura. Estamos devendo. Precisamos arrumar soluções e vamos encontrá-las”, concluiu.