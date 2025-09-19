Gre-Nal 448: informações, onde assistir, escalações e arbitragem

O Gre-Nal 448 ocorre neste domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado pela pressão que chegam os técnicos da dupla: Roger Machado, pelo Inter, e Mano Menezes, do Grêmio. Em 2025, foram quatro confrontos, uma vitória para o Inter e três empates. O jogo terá transmissão da RBS TV e Premiere.

Roger chega pressionado devido às eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, somados a resultados negativos recentes, como uma goleada de 4 a 1 aplicada pelo Palmeiras. Já Mano, na sua segunda passagem pelo Tricolor, não traz bons números nesta temporada: com apenas 7 vitórias em 26 jogos, foi eliminado da Copa do Brasil e Sul-Americana. O treinador tem a missão de reverter o retrospecto negativo nos últimos clássicos, já que desde maio de 2023, o Grêmio não conhece o caminho da vitória, totalizando oito partidas.

Ambos os times contam com mudanças nas escalações. Colorado contará com o retorno do lateral-esquerdo Bernabei, que cumpria suspensão, o atacante Borré, afastado da última rodada por desconforto muscular. No lado gremista, Willian poderá fazer a sua estreia, e Marcos Rocha e Carlos Vinícius, poupados na última rodada, devem retornar ao time titular.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet, Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodríguez (Bruno Henrique), Alan Patrick, Carbonero, Vitinho (Juninho) e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Grêmio - Volpi, Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo, Marlon, Dodi, Arthur, Cuéllar, Willian, Alysson (Cristian Oliveira) e Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique.

Serviço Gre-Nal 448

Local: Beira-Rio;

Data e hora: domingo (21), às 17h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere;