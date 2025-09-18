Roger e Mano jogam a vida no Gre-Nal 448

A espera está acabando. Depois de uma semana longa de especulações e polêmicas, neste domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio, a bola finalmente vai rolar para o quinto e último Gre-Nal desta temporada. O clássico 448 terá um tempero especial. Com dois treinadores balançando no cargo, uma derrota pode significar o fim do ciclo para Roger Machado ou Mano Menezes à frente de suas equipes.

A situação de Roger é a mais crítica. Jogando em casa, tem a obrigação de vencer. Ao menos, é o que indicou o diretor esportivo, Andrés D'alessandro, em coletiva dada nesta quinta-feira, às vésperas do confronto. "Temos em mente que vamos ganhar. Estamos confiantes que o Roger vai continuar. Vamos fazer de tudo até o limite para que ele dê certo novamente, podemos reverter a situação com ele" afirmou.

A seu favor, Roger tem o retrospecto no confronto. Desde sua chegada, aumentou a série invicta, de três para oito jogos. Na casamata colorada tem três empates e duas vitórias, incluindo as finais do título gaúcho. A torcida também será um dos grandes aliados do comandante. A expectativa é que 40 mil torcedores estejam presentes no estádio neste final de semana.

Em campo, tudo indica que terá força total para a partida derradeira. Borré, que passou a semana envolto em uma nuvem de dúvidas, depois de desconforto muscular, finalmente treinou normalmente nesta quinta. O colombiano deve assumir a titularidade no lugar de Ricardo Mathias. O mistério fica por conta do esquema. Roger tem testado um time com três zagueiros, com Mercado compondo o trio. Além de possibilitar um sistema mais defensivo, a experiência do jogador também é vista como fundamental. Caso sua entrada seja confirmada, Vitinho deve ficar de fora, enquanto Carbonero completa a dupla de ataque.

Mano Menezes tem a pressão do Z-4 no clássico 448

Apesar de ter um pouco menos de pressão, o técnico Mano Menezes também pode ter no clássico deste domingo, seu último capítulo à frente do Grêmio. Nesta temporada, o treinador acumula falhas na temporada. Desde sua chegada em abril, foi eliminado para o CSA, de Alagoas, que acabou rebaixado na Série C, pela Copa do Brasil. Na Sul-Americana, a saída precoce foi nas oitavas para o Alianza Lima. No Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu deslanchar. Ocupa a 14ª colocação, a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Esse será o primeiro Gre-Nal em que os dois se enfrentam, no entanto por outros clubes já fizeram onze embates. São quatro vitórias para Roger, três triunfos de Mano e outros quatro empates. Pesa também contra Mano, que o Tricolor não vence os rivais há oito jogos. Nesta quinta, duas presenças foram confirmadas para o confronto, Carlos Vinícius e Marcos Rocha. Sem Braithwaite, lesionado, o atacante de 1,90 metros é a esperança de gols.

A dúvida segue sendo a posição em que Willian fará sua estreia. Nos bastidores, tudo indica que o jogador será titular, mas poderá atuar como meia ou ponta. Caso seja o escolhido para armar o jogo, Dodi pode deixar a equipe, se o esquema com três pontas seja mantido. A outra opção é colocar três volantes, com Cuéllar e Arthur completando o trio, e ter apenas dois na frente.