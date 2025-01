Inter - Informações dão conta que o Flamengo apresentou uma proposta pelo zagueiro colroado Vitão. A investida teria chegado na casa dos 10 milhões de euros e envolveria o abatimento das dívidas referentes ao volante Thiago Maia. Contudo, os valores não teriam convencido o Inter a liberar o atleta.

Handebol - A seleção brasileira masculina avançou para a segunda fase do Mundial da modalidade. Neste domingo, o Brasil bateu os Estados Unidos por 31 a 24, em Oslo, na Noruega. O duelo foi válido pelo Grupo E.

Futebol internacional - O jornal Marca, da Espanha, afirmou neste domingo que o futuro de Vinicius Júnior no Real Madrid é uma "incógnita". A publicação destacou que o atacante brasileiro é alvo do futebol da Arábia Saudita. O Fundo Público de Investimento do governo saudita (PIF) tem a intenção de tornar Vini Jr. o embaixador da Copa do Mundo de 2034, que ocorrerá na Arábia Saudita. O desejo do PIF seria que o brasileiro vestisse a camisa do Al-Hilal.

Fluminense - O clube informou neste sábado que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Com isso, o jogador ficará fora das próximas rodadas do Campeonato Carioca e seguirá em avaliação médica até obter condições de voltar aos gramados. Felizmente, Ganso não apresentou os sintomas da condição.

Surfe - A brasileira Luana Silva fez história neste sábado ao vencer o Mundial Júnior de Surfe, que reúne competidores de até 20 anos. Ela conquistou o título ao vencer a etapa de San Juan, nas Filipinas, superando a japonesa Kana Nakashio na decisão. Este é o décimo título conquistado pelo Brasil no torneio, sendo que Luana Silva é a primeira mulher a alcançá-lo.

Tênis - Em jogo válido pela terceira rodada do Aberto da Austrália, Bia Haddad foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova, número 75 do mundo, em jogo realizado na madrugada de sábado. A adversária venceu o confronto por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/2) em 1h46min, seguindo agora para as oitavas de final da competição. Se vencesse, Bia poderia se tornar a primeira brasileira a chegar nas oitavas de final da competição na era aberta do tênis. A brasileira ainda segue viva pelo torneio de duplas.