Libertadores - Nesta quarta, às 19h, pela 1ª rodada do Grupo H, tem San Antonio Bulo Bulo-BOL x Olímpia-PAR e Vélez Sarsfield-ARG x Peñarol-URU. Depois, às 21h30min, pelo A: Univ. de Chile x Botafogo; pelo B: Universitário-PER x River Plate-ARG; pelo D: Talleres-ARG x São Paulo. Atlético Nacional-COL e Nacional-URU fecham o dia às 23h pelo grupo F, do Inter. Sul-Americana - Às 19h, estreiam na competição: Corinthians x Huracán-ARG e Melgar-PER x Vasco. Às 21h30min, além do Tricolor, tem Vitória x Universidad Católica-CHI e Racing-ARG x América de Cali-COL. Às 23h, tem Atlético Grau-PER x Godoy Cruz-ARG. Natação - Nesta terça, no Grêmio Náutico União, foi lançado o 73º Campeonato Brasileiro de Natação Master, em evento que homenageou o esportista centenário Anton Karl Biedermann — será o nome do troféu. O patrono do GNU bateu dois recordes mundiais no ano passado e recebeu a medalha de honra ao mérito pela sua representatividade para o esporte. A competição se inicia em maio, no mesmo local. Odair Hellmann - O "Papito", como foi apelidado nos tempos de Inter, não é mais técnico do Al Raed. A equipe saudita anunciou nesta terça a saída do comandante de 48 anos após 28 jogos. Ele deixa o clube saudita um dia antes do duelo contra o Al Qadisiah, pela semifinal da Copa do Rei Saudita. Corinthians - Depois de Rodrigo Garro, Hugo Souza é mais uma baixa confirmada no elenco alvinegro. O goleiro tem uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e deve ser desfalque por cerca de um mês. Justiça - A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou nesta terça uma operação para cumprir dez mandados de prisão contra envolvidos no ataque da Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, a um ônibus com membros da Máfia Azul, uniformizada do Cruzeiro, ocorrida em outubro do ano passado. Ainda não há informação sobre presos. Daniel Alves - A decisão do Tribunal de Justiça da Catalunha de anular a condenação do ex-lateral por agressão sexual gerou indignação e protestos em Barcelona. Cerca de 200 pessoas se reuniram em frente ao Palau de la Generalitat, sede do governo catalão, para demonstrar repúdio à anulação da sentença e exigir a revogação da decisão judicial.