Inter se aproxima de vender Gabriel Carvalho para a Arábia Saudita

O mercado da bola está a todo vapor. Entre saídas, chegadas e renovações, o fim de temporada traz consigo fortes movimentações no futebol nacional. O Inter, é claro, não deixa de fazer parte desta dança. Tudo indica que Gabriel Carvalho, atacante de 17 anos, está de saída. O jovem tem o seu passe negociado com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, e os valores giram em torno de U$S 22 milhões (R$ 136 milhões na cotação atual). Desse montante, R$ 108 milhões devem parar nos cofres do clube, uma vez que o Colorado possui 80 % dos diretos econômicos do jogador.

O jovem atleta, juntamente de seu pai, de seu empresário e do executivo colorado, André Mazzucco, está em Madrid, na Espanha, para assinar o contrato. O acompanhamento do dirigente colorado representa a iminente concretude da transferência. O valor embolsado pelo clube seria utilizado, em primeira instância, para quitar dívidas. A venda também poderia significar, para além disso, uma maior chance de manter o elenco atual, incluindo o lateral-esquerdo Bernabei, que está no fim do seu empréstimo.

O passe fixado do argentino é de 5 milhões de euros. Após uma série de tratativas, o Celtic, time detendor de seus direitos, diminuiu a pedida para 3 milhões de euros. A quantia, no entanto, segue sendo destoante com a realidade do Colorado. Nesse sentido, a transferência é vista com bons olhos pela direção, que vislumbra uma melhora na saúde financeira do clube e vê com otimismo a permanência do lateral-esquerdo de 24 anos.

Nos bastidores, outro ativo do Inter que é fortemente cotado para venda é Wanderson. Atualmente reserva de Wesley, o atacante caiu de rendimento e acabou perdendo espaço na equipe. No entanto, nessa janela de transferência, o atleta despertou o interesse do Vasco e de times do futebol russo. O Inter acertou a compra do ponteiro em 2022, porém ainda paga pelo seu passe. Negociá-lo aliviaria parte das dívidas e possibilitaria maiores investimentos em 2025.

Quem também deve deixar Porto Alegre é Lucas Alario. Depois de um ano de poucas oportunidades, o argentino deve continuar sua carreira em outro clube. Além do Nacional do Uruguai, o Estudiantes, da Argentina, surgiu como um concorrente para tirar o centroavante do Beira-Rio. Em virtude do seu alto salário (cerca de um milhão) e da falta de espaço no elenco, já há um sinal positivo para liberar o atleta. O jogador é reserva do colombiano Borré e está atrás de Ener Valencia e do jovem Ricardo Mathias na disputa pela titularidade.