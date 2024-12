Valencia interessa o Flamengo e pode deixar o Inter em 2025

Após uma temporada abaixo do esperado, Enner Valencia pode deixar o Inter em 2025. Isso porque o atacante interessa o Flamengo, que busca um centroavante titular para suprir a saída de Gabriel Barbosa, enquanto Pedro se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, com retorno prevista para a metade do ano que vem. No Colorado, o equatoriano recebe cerca de R$ 1,3 milhão e sua saída significa um alívio importante na folha salarial.

Por outro lado, o técnico Roger Machado ficaria sem um de seus principais jogadores, que apesar de não viver seu melhor momento em Porto Alegre, é o substituto imediato de Borré no comando do ataque e busca espaço para atuar ao lado do colombiano.

Até o momento, o Rubro-Negro sonda outros nomes e não fez nenhuma proposta oficial. A tendência é que o clube só intensifique a busca por um homem de área após a virada do ano, quando assume a nova diretoria, encabeçada pelo presidente eleito, Luiz Eduardo Baptista.

Em entrevista ao Diário Olé, do Equador, o empresário do atleta de 35 anos, Gabriel Vargas, afastou a possibilidade de uma transferência no momento: “Acho normal que em cada mercado de transferências seja sempre mencionada a possibilidade de Enner ir para uma equipe ou outra. Por enquanto, faltam mais dois anos de contrato e não demonstramos interesse em sair do Inter.”

Outro ponto negativo referente à saída do camisa 13 é na profundidade do elenco. Terceira opção na posição, o argentino Lucas Alario também está cotado para deixar os gaúchos. Ele interessa ao Nacional, do Uruguai, que esbarra em seu alto salário, na casa dos R$ 800 mil. Ademais, os jovens Ricardo Matias e Lucca buscam espaço com Roger, que aproveitou o primeiro em momentos específicos desde sua chegada.