Inter deve enfrentar a seleção mexicana em janeiro, no Beira-Rio

De olho na organização da pré-temporada, o Inter negocia um amistoso com a seleção mexicana, no dia 16 de janeiro, no Beira-Rio. O duelo ocorreria seis dias antes da estreia no Campeonato Gaúcho, contra o Guarany de Bagé, no interior do Estado. Ambas as equipes são patrocinadas pelas Adidas, que lançaria os novos uniformes dos times na ocasião. Recentemente, a marca esportiva alemã renovou o contrato com o Colorado até 2029. Em 2025, a promessa é de um uniforme especial para os gaúchos, em alusão aos 50 anos do primeiro título do Brasileirão, conquistado em 1975.

O lançamento do fardamento da temporada em janeiro também é novidade. Nos últimos, é tradicional que os clubes iniciem o Estadual com a camisa do ano anterior, recebendo os novos kits na reta final do torneio, próximo do início do Campeonato Brasileiro.

O amistoso com os mexicanos, caso confirmado, ocorrerá dez dias após a reapresentação do grupo de jogadores, no CT Parque Gigante, marcada para 6 de janeiro. Em dezembro, o clube informou que todos os trabalhos, incluindo jogos-treino, seriam realizados no centro de treinamentos. O duelo com o México, no entanto, seria um evento de maior magnitude, justificando o Beira-Rio como palco do evento.

Quanto ao time que estará em campo, o técnico Roger Machado começará a definir os titulares a partir da retomada dos trabalhos. Até lá, a tendência é que o plantel seja diferente do que é hoje. Prováveis saídas como as de Wesley, Alario e Gabriel Carvalho podem se concretizar, enquanto reforços também podem desembarcar em Porto Alegre, como por exemplo Bernabei, que pode permanecer a partir do desenrolar das negociações com o Celtic, da Escócia.