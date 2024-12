Inter entra em férias de olho no mercado e precisando vender jogadores

Fim de temporada e mais de um mês para organizar o que parece já estar no caminho certo. Pelo Campeonato Brasileiro, Inter fechou o ano na derrota para o Fortaleza, no domingo, na Arena Castelão, e só volta a campo no dia 22 de janeiro, para a largada do Gauchão. No entanto, em entrevista coletiva após o revés, Roger Machado falou que “entra em férias, mas não entra: a gente (treinador e direção) fica no grupo de WhatsApp mandando informação e se atualizando”, o que indica os movimentos do clube nos bastidores, de olho em 2025.

Apesar da sequência de três derrotas consecutivas em uma reta final apática, já que o time não brigava por mais nada na tabela, Roger mantém o discurso otimista pelo bom momento recente, na virada de chave da equipe.

Esperando reforços, o treinador entende como natural o assédio do futebol do exterior em alguns dos destaques da equipe na arrancada rumo à Libertadores, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Diante do orçamento apertado, a tendência é que o ano comece já sem, ao menos, um titular. Por isso, a importância de “não entrar de férias” e seguir de olho no mercado.

Dentre os protagonistas, o zagueiro Vitão é o mais cotado para deixar o Beira-Rio, enquanto o lateral-direito Bruno Gomes também atrai interesse da Europa. Ademais, a direção negocia com o Celtic, da Escócia, a compra do lateral-esquerdo Bernabei, cujo empréstimo se encerra na virada do ano. Sem uma definição, Renê já tem a renovação encaminhada, evitando o risco de iniciar a temporada sem ninguém na posição.

Mais à frente, o Colorado vê, no meio-campo, sua bala de prata para faturar em 2025. Trata-se de Gabriel Carvalho, que poderá se transferir para fora do País ao completar 18 anos, em agosto, quando está aberta a janela de transferências do Velho Continente. Além dele, Luis Otávio e Gustavo Prado também devem ganhar minutos e podem se credenciar como possíveis vendas.

No ataque, Ricardo Mathias deve ganhar espaço com a saída iminente de Alario, que ainda tem um ano de contrato, mas pode ser vendido ou rescindir em comum acordo. Entretanto, não está descartada uma investida por um novo centroavante, já que Borré e Valencia são desfalques corriqueiros por conta das convocações para as seleções colombiana e equatoriana, respectivamente.

No campo das especulações, o Inter se movimenta para contratar zagueiros. Mesmo se Vitão permanecer, o elenco carece de opções, contando apenas com Rogel e Clayton Sampaio, além do lesionado Mercado, que só volta no segundo semestre. O nome da vez é Willyan Rocha, brasileiro que pertence ao CSKA Moscou, da Rússia. Aos 29 anos, o defensor é um negócio difícil, já que tem contrato até 2027.