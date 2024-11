De volta à Série A, Santos cancela papo com Cuca e aprecia Portaluppi

O Santos cancelou uma reunião que teria com o técnico Cuca. Alexandre Gallo, executivo de futebol do Santos, marcou e depois cancelou um papo com o treinador em Curitiba. A conversa ocorreria no sábado (23). Gallo alegou que não poderia ir por causa da viagem para Recife, onde o Peixe perdeu para o Sport no domingo. Não houve novo contato até agora.

Cuca é um dos nomes analisados para substituir Fabio Carille, mas não há consenso na diretoria. O treinador gostaria de voltar ao Santos para o que seria a quarta passagem. O técnico que reúne mais entusiastas no Santos é Luís Castro, ex-Botafogo. O português está livre no mercado depois de passagem pelo Al-Nassr.

Castro não tem pressa para definir o futuro e diz, por meio do seu empresário, que prioriza um projeto esportivo. Financeiramente a vida está resolvida. O Peixe tem concorrência grande e busca formas de atrair o técnico no seu retorno à Série A. Os primeiros contatos não empolgaram.

Outro profissional em pauta é Renato Portaluppi, que está no fim do contrato com o Grêmio. O comandante não abrirá negociação com nenhum clube até o fim do Brasileirão, em 8 de dezembro. CEO do Santos, Paulo Bracks elogiou Portaluppi em entrevista à Rádio Gaúcha. Bracks frisou que era uma "opinião pessoal", e não uma declaração como dirigente do clube.

"Vou dar uma resposta pessoal. Eu entendo que ele tem o perfil, não necessariamente que vá colocar ele numa mesa de possibilidade ou de negociação, ele é treinador do Grêmio, mas a minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim [tem o perfil para treinar o Santos]. Ele tem uma experiência muito grande, mais de cinco anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos ano", afirmou Bracks.

A ideia do Santos é avançar pelo novo comandante nos próximos dias. Essa indefinição, porém, não vai atrasar a reformulação para 2025. O Peixe vai dispensar ou negociar a maioria dos atletas que conseguiram o acesso.