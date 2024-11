Com novo formato, Gauchão 2025 está definido; dupla Gre-Nal conhece seus adversários

Mesmo apertado pelo novo calendário da CBF, o Campeonato Gaúcho de 2025 manterá seu início na reta final de janeiro, contrariando as chances de uma largada na segunda semana do ano. Nesta sexta-feira (22), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizou o Conselho Técnico da competição, em seu auditório, para tratar do novo formato e do planejamento do torneio, que está previsto para ocorrer entre 22 de janeiro e 16 de março.

Agora com 12 ao invés de 16 datas, o Gauchão será sucinto, com uma fase qualificatória menor, além da queda das quartas de final, que voltaram a figurar no organograma em 2024. Em um primeiro momento, visando a vaga no mata-mata, as equipes estarão divididas em três grupos.

O Grupo A conta com Grêmio, São José, Guarany e Avenida. Enquanto o Grupo B é formado por Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga, e o Grupo C por Juventude, Monsoon, Brasil-Pel e São Luiz. Serão oito rodadas, sem enfrentamento de equipes da mesma chave. Os clubes do Grupo A, portanto, enfrentam os times dos grupos B e C, e assim vai.

Passada a primeira disputa, entram os momentos de vida ou morte. O grande atrativo desta temporada é que todos os clubes estarão brigando por algo após a fase classificatória. Para as semifinais, disputadas em ida e volta, assim como a grande final, avançam os três primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado geral.

Aqueles que ficarem entre o 5º e o 8º lugar na classificação geral disputam a Taça Farroupilha, valendo vaga na Copa do Brasil 2026. Já as quatro últimas equipes terão mais uma oportunidade de escapar da segunda divisão estadual. A disputa será através de um quadrangular, que define os dois rebaixados para o Gauchão Série A2 2026. Com os moldes do torneio definidos, a FGF informou que divulgará a tabela detalhada das rodadas na semana que vem.