Série A - Nesta terça-feira, pela 36ª rodada, Palmeiras x Botafogo e Atlético-MG x Juventude se enfrentam às 21h30min. Liga dos Campeões - Pela 5ª rodada da fase de grupos, nesta terça, jogam: Slovan Bratislava x Milan e Sparta Praga x Atlético de Madrid se enfrentam às 14h45min. Já às 17h, Manchester City x Feyenoord, Barcelona x Stade Brestois, Bayern x PSG, Inter de Milão x RB Leipzig, Young Boys x Atalanta, Leverkusen x RB Salzburg e Sporting x Arsenal. Vinicius Junior - O atleta só deve voltar aos gramados em 2025. O atacante brasileiro sofreu uma lesão em partida do Real Madrid no fim de semana e a previsão inicial é de que fique um mês afastado dos gramados. Assim, já é desfalque certo para o confronto com o Liverpool, líder da Liga dos Campeões, em Anfield. "Após os exames realizados hoje ao nosso jogador pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda", anunciou o clube espanhol nesta segunda-feira. Salah - Com contrato perto do fim, o herói do Liverpool na vitória sobre o Southampton, no domingo, afirmou que seu futuro segue indefinido e que, no momento, "está mais fora do que dentro" do clube inglês. O atacante egípcio se juntou ao time em 2017 e tem seu contrato acabando no fim da temporada europeia. Botafogo - A garrafa arremessada durante confusão após o jogo com o Atlético-MG pode tirar Luiz Henrique da reta final do Brasileirão. O atacante foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e será julgado em breve. Como ainda é necessário distribuir a denúncia e formar uma comissão para julgar o caso e o atleta já cumpriu um jogo de suspensão contra o Vitória pela expulsão, ele está liberado para enfrentar o Palmeiras nesta terça-feira, às 21h30min, no Allianz Parque. Basquete - Após disputar apenas cinco jogos pelo Pinheiros, o armador Raulzinho acertou seu retorno para a Europa. Ele assinou contrato com o Barcelona e foi oficializado nesta segunda-feira. O acordo marca seu retorno ao basquete europeu, onde já defendeu as cores do San Sebástian e Múrcia. Depois de competir na NBA por oito temporadas, o brasileiro voltou ao seu país em outubro para defender o Pinheiros, em São Paulo.