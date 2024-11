Grêmio - Na manhã deste domingo, o grupo gremista deu sequência nos treinamentos no CT Luiz Carvalho visando o próximo jogo pelo Brasileirão, contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A grande dúvida para a partida está no miolo de zaga. Com dores no pé direito, Rodrigo Ely pode ser substituído por Gustavo Martins, bastante criticado nos gols sofridos no empate com o Juventude. A equipe volta aos treinos hoje para o enfrentamento com os mineiros. Fórmula 1 - Max Verstappen é tetracampeão mundial. A conquista, que é também a sua quarta consecutiva, foi na madrugada deste domingo, durante o Grande Prêmio de Las Vegas, em que largou e chegou em quinto lugar. Seu principal concorrente, Lando Norris, da McLaren, terminou a prova em sexto. A vitória do GP foi do britânico George Russell, sua segunda do ano e a terceira na carreira. Completando o pódio, Lewis Hamilton chegou em segundo, garantindo a dobradinha da Mercedes, e Carlos Sainz, em terceiro. Com o resultado, Verstappen chegou aos 403 pontos ante 340 de Norris. Restando duas etapas e 60 pontos em disputa, o holandês se tornou inalcançável e pôde comemorar seu quarto título com a Red Bull. Futebol feminino - O Grêmio voltou a vencer o Campeonato Gaúcho e fechou o ano sem perder para o maior rival. No quarto Gre-Nal da temporada, o empate em 1 a 1 no sábado, na Arena, garantiu o terceiro título Estadual das Gurias Gremistas. Belén Aquino marcou o gol das Gurias Coloradas e Dayana Rodriguez empatou. No jogo de ida, o Grêmio havia vencido por 2 a 0. Futebol feminino 2 - A noite deste sábado reservou a grande decisão da NWSL (National Women's Soccer League) entre o Orlando Pride, comandado em campo pela brasileira Marta, e o Washington Spirit, e o título acabou indo para o time da Flórida. Na decisão da liga norte-americana, o Orlando Pride venceu o Washington Spirit por 1 a 0, e levou o seu primeiro título. Pan-Americano - As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói pretendem sediar os Jogos de 2031. Pelas redes sociais, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, confirmou a intenção de concretizar uma proposta com Eduardo Paes, prefeito do Rio, para receber a competição.