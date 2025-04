União celebra 119 anos e premia atletas históricos do clube

Em comemoração aos 119 anos completos nesta semana, o Grêmio Náutico União (GNU) promoveu um evento festivo na Ilha do Pavão para premiar seus esportistas e valorizar a influente história no esporte gaúcho. Além do reconhecimento àqueles que defenderam o escudo nas competições — foram entregues troféus simbólicos aos atletas master —, acendeu-se uma chama em homenagem ao espírito olímpico do União, à beira do Guaíba, que ficará acesa até as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Ícone da ginastica brasileira e cria do GNU, Daiane dos Santos foi uma das premiadas desta quinta e falou sobre a importância da entidade no Rio Grande do Sul. “É um clube que tem colaborado com os títulos esportivos, mas também com o lado humano. Com tudo que a gente viveu ano passado e ele se mostrou presente constantemente, em várias frentes. Hoje estamos aqui num dia de comemoração, acendendo uma chama que, durante quatro anos, não vai se apagar. Mas a chama que temos por esse clube, e o seu amor pelo povo gaúcho também não vai se apagar nunca”, contou a oito vezes medalhista de ouro em etapas de Copa do Mundo.

LEIA MAIS: Centenário Anton Biedermann é homenageado em lançamento do Brasileiro de Natação Master

O evento também contou com um almoço de confraternização na sede, entre a entrega dos troféus e o momento que a chama foi acesa. No salão, quem comandou as homenagens foi o presidente do clube, Ricardo Rodrigues Alves, que exaltou a resiliência do União. Há pouco menos de um ano, a Ilha do Pavão foi devastada pela enchente de maio. Hoje, o espaço está revitalizado e apto a sediar festividades como essa. Também foi premiado e com grande apelo do público o ex-mandatário Paulo Bing, que deixou o cargo ao final de 2024.