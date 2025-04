Centenário Anton Biedermann é homenageado em lançamento do Brasileiro de Natação Master

O centenário Anton Karl Biedermann prova que o esporte é impacto a longo prazo na saúde. Aos 100 anos de idade, o nadador gaúcho segue nas piscinas do Grêmio Náutico União (GNU) e foi homenageado nesta quarta-feira (1º), no clube — que completou 119 anos na data —, durante o lançamento do 73º Campeonato Brasileiro de Natação Master, que começa no dia 1º de maio e reunirá cerca de 800 competidores. Seu nome foi dado ao troféu que premia o vencedor do torneio, em reconhecimento a sua trajetória no esporte.

Antes da solenidade, o destaque do dia falou brevemente à reportagem sobre a importância do esporte em sua vida. “A natação, para mim, é fundamental. Basta ver a idade que estou agora. Vou fazer 101 anos e acho que qualquer exercício físico é fundamental para uma boa vida”, conta e completa sobre as sequelas do sedentarismo: “Fico com muita pena das pessoas. É uma maioria que não faz absolutamente nada. Consultei um médico da coluna e ele me explicou os problemas que surgem na terceira idade. Não sinto nada porque pratico esporte e a musculatura sustenta todos os defeitos. Mas o médico diz ’sabe o que fazem as pessoas aos 70 anos, quando começam a sentir uma dor na coluna? Sentam no sofá e só pioram’”.

O atleta, que faz aniversário em setembro, celebra os benefícios de sua longevidade, mas ressalta a saudade dos amigos que já partiram e não podem mais o acompanhar pelas piscinas. A homenagem em vida para quem estará na água daqui a um mês era meta da Confederação Gaúcha de Desportos Aquáticos, presidida por Toshio Tadano, o primeiro a falar na cerimônia que também contou com o presidente do GNU, Ricardo Rodrigues Alves, e demais mandatários de confederações e associações envolvidas na competição. O prefeito Sebastião Melo foi representado pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosani Alves Pereira.

Quem também marcou presença com um belo depoimento foi a ex-governadora do Estado, Yeda Crusius. Ela falou sobre a influência de Biedermann e a importância do olhar especial ao esporte na terceira idade. “Parabéns a todos por trazer algo tão importante a uma cidade tão sofrida quando se fala em água, seja pelo excesso ou pela falta dela. Também quis manifestar meu prestígio para alguém tão importante, com uma mensagem para um País que, cada vez mais, vai se tornando master. Digo que Porto Alegre sedia esse espírito esportivo de resistência. Eu, como master, estarei torcendo como uma criança".

O atleta homenageado fechou os pronunciamentos de maneira modesta ao alegar que nunca foi um grande nadador, mas que a experiência o levou às conquistas. Ele também revisitou sua história e aprendizados no União. “Cheguei em 1941. Tive uma vida intensa neste clube, fiz de tudo: fui atleta, dirigente, presidente e hoje tenho a grande honra de ser o patrono do clube. Aqui se aprende a vencer. Mas o mais importante é, para uma criança, aprender a perder. É um bem valiosíssimo. Aquele momento é uma lição de vida que ela não vai ter em outro lugar. Vai prepará-la para enfrentar os desafios da vida adulta”, refletiu.

Por fim, Tadano retomou o microfone para chamar a mais nova atleta do GNU, Clara Robalo, de apenas 9 anos, que foi integrada ao clube através de uma bolsa para treinar em melhores condições, para entregar a medalha honra ao mérito a Biedermann, emocionado pela surpresa.