Futebol feminino - Na abertura da 3ª rodada, no sábado, em São Paulo, Palmeiras e Grêmio empataram me 3 a 3. No domingo, na Montanha dos Vinhedos, o Juventude foi derrotado por 2 a 0 pelo Fluminense. Nesta segunda, às 16h, no Sesc, na Capital, o Inter recebe o Sport. Fluminense - Oito equipes nem sequer haviam estreado no Brasileirão e a competição já tinha sua primeira baixa. O Tricolor das Laranjeiras anunciou, no início da madrugada de domingo, a demissão do técnico Mano Menezes, após a derrota para o Fortaleza por 2 a 0, na noite de sábado, no estádio Castelão, pela rodada inaugural do certame nacional. Copa da Inglaterra - O Manchester City sofreu, mas está na semifinal do torneio. Após ver o brasileiro Evanilson abrir o placar, o City contou com um garçom da base e dois centroavantes para fazer 2 a 1 em cima do Bournemouth, fora de casa, pelas quartas de final. Haaland e Marmoush marcaram para os Citizens. O City enfrentará o Nottingham Forest na próxima fase. Do outro lado da chave estão Aston Villa e Crystal Palace. Daniel Alves - Os advogados do ex-jogador preparam, ao menos, três processos contra o Pumas após a absolvição do jogador, na última sexta-feira, de uma acusação de agressão sexual contra uma jovem em boate de Barcelona em dezembro de 2022. O clube e o atleta já haviam travado uma batalha judicial recente, movida por questões contratuais, e, agora, entrarão no caso processos envolvendo imagem. Tênis - Maxime Tchoutakian não é mais técnico da tenista Bia Haddad. O francês anunciou o fim da parceria com a brasileira, que durou quatro meses, em seus stories no Instagram. Bia começou muito mal a temporada de 2025. Nos torneios de simples, a brasileira obteve duas vitórias no Australian Open, evento em que foi eliminada na terceira rodada, e foi eliminada na estreia em outras seis oportunidades de janeiro a março. Em abril, Bia tem as qualificatórias da Billie Jean King Cup, além do WTA 500 se Stuttgart e o WTA 1000 de Madrid. MotoGP - Francesco Bagnaia quebrou a hegemonia de Marc Márquez ao conquistar a vitória na etapa das Américas, realizada em Austin, neste domingo. O piloto da Ducati, que largou em sexto, superou o domínio do espanhol, que havia vencido todas as corridas e sprints até então. O italiano Fabio Di Giannantonio fechou o pódio.