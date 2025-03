Gauchão - pelo duelo de ida da Taça farroupilha, sábado, em Ijuí, o São Luiz foi derrotado por 2 a 0 pelo Ypiranga. Já pela 3ª rodada do quadrangular da morte, neste domingo, em casa, o Avenida venceu o São José por 3 a 2. O clássico Bra-Pel não havia encerrado até o fechamento desta edição.Juventude - O meio-campista Ênio, do Juventude, foi até a delegacia na noite de sábado para registrar um Boletim de Ocorrência contra o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros. O treinador acertou uma pancada no rosto do jogador em meio a uma confusão envolvendo atletas dos dois times na semifinal do Campeonato Gaúcho. Liga dos Campeões - Nesta terça-feira tem início os confrontos de ida das oitavas de final do torneio. Às 14h45min, jogam Brugge x Aston Villa. Mais tarde, Às 17h, se enfrentam Real Madrid x Atlético de Madrid, PSV Eindhoven x Arsenal e Borussia Dortmund x Lille. Judô - O Brasil marcou a sua despedida do Grand Slam de Tashkent de judô sem conseguir subir ao pódio. Neste domingo, no terceiro e último dia de competições, Karol Gimenes (até 78kg) foi quem teve o melhor resultado ao alcançar o quinto lugar. A peso meio-pesado fez boa campanha nas fases preliminares e chegou até a disputa do bronze. No entanto, ela acabou superada pela israelense Inbal Lanir, vice-campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, que venceu o combate. Fórmula 1 - A atividade da tarde no circuito de Sakhir marcou o último dia da pré-temporada da Fórmula 1, no Bahrein, e apresentou um desfecho emocionante. George Russell, da Mercedes, anotou 1min29s545 faltando poucos minutos para o término, desbancou Max Verstappen do topo, e garantiu o primeiro lugar. Na segunda colocação, o atual tetracampeão mundial foi acompanhado por Alexander Albon, da Williams, em terceiro. Em seu início na Ferrari, Lewis Hamilton não conseguiu tirar um melhor desempenho do carro e terminou em 6º na classificação, ficando atrás de Oscar Piastri (McLaren), em quarto, Pierre Gasly (Alpine), no quinto posto. Tênis - Apesar da frustrante derrota na primeira rodada do Rio Open, o tenista brasileiro João Fonseca já alcançou feitos comparáveis aos de grandes nomes do esporte. Ao atingir o 68º lugar na lista da ATP após a conquista em Buenos Aires, o jovem tenista brasileiro igualou o ranking que o italiano Jannik Sinner, atual número um, e o russo Marat Safin, primeiro colocado nos anos 2000, atingiram na sua idade -precisamente 18 anos e seis meses.