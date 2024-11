Cruzeiro x Racing: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na tarde deste sábado (23), às 17h, Cruzeiro e Racing se enfrentam para decidir o campeão da Copa Sul-Americana de 2024. Disputada em jogo único, o taça da competição é inédita para ambos os clubes. O duelo decisivo terá como palco o Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Para o confronto, cada time recebeu cerca de 12 mil ingressos para serem vendidos aos seus apoiadores. O restante dos assentos é propriedade da Conmebol e diz respeito ao setor misto. A capacidade total do local é de 45 mil espectadores. Todas os setores, no entanto, já estão esgotados. A transmissão fica por conta do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

Com 12 pontos, a Raposa passou em primeiro lugar no seu grupo. Depois disso, nas fases eliminatórias, a equipe ainda precisou superar adversários duros, passando pelo Boca Juniors, Libertad e, por fim, o Lanús. O Racing, por sua vez, não ficou para trás. Sendo campeão de seu grupo com 15 pontos, o clube argentino bateu o Huachipatu, o bicampeão da competição, Atlético-PR e o Corinthians, respectivamente.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Cássio; William, Villalba, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Walace e Matheus Henrique; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Racing: Gabriel Arias; Martirena, Di Cesare, García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Nardoni, Almendra; Juan Quintero, Salas, Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Arbitragem: Esteban Ostojich (URU), auxiliado por Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU). VAR: Leodán González (URU)

Serviço Cruzeiro x Racing

Local: Estádio La Nueva Olla, Assunção;

Data e hora: sábado (23), às 17h;

Transmissão: ESPN, Disney+ e SBT (TV aberta).