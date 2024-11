Defendendo longa invencibilidade, Inter enfrenta o Vasco no Rio

Em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão, o Inter entra em campo à procura de ampliar a sequência de 14 jogos de invencibilidade. O time de Roger Machado pisará nos gramados de São Januário, no Rio de Janeiro, para enfrentar o Vasco, às 20h. Uma vitória pode significar, para além da defesa de jogos sem derrota, uma aproximação com o topoda tabela. Lidando com ausências e retornos, o treinador precisará promover algumas mudanças no onze inicial. A principal novidade deve ser o retorno de Fernando ao meio-campo.

A começar pelos laterais: Bruno Gomes e Bernabei tomaram o terceiro cartão amarelo no último confronto e não viajaram para o Rio. Diante disso, Renê voltará para o time titular depois de quatro meses e Braian Aguirre, argentino de 24 anos, receberá a oportunidade de estrear com a camisa vermelha. Trazendo para o ataque, Bruno Tabata sentiu um desconforto durante um treinamento e chegou a ser colocado como dúvida. Porém, o atleta participou das atividades que precederam o duelo e deve atuar sem maiores problemas. Ainda no campo ofensivo, o jogo marcará o retorno de Wesley, que estava suspenso.

Já na entrada do meio de campo, a dupla de volantes ainda é um mistério. Thiago Maia sentiu dores musculares na segunda-feira e desfalcou o restante da preparação para o confronto. Assim sendo, Bruno Henrique tomará seu lugar no time. Fernando, por outro lado, se recuperou de lesão na panturrilha direita e voltou a estar à disposição de Roger. O jogador de 37 anos, contudo, não joga há um mês e pode ser substituido por Rômulo visando uma recuperação mais cautelosa. A partir das situações postas, o Colorado deve entrar em campo com: Rochet; Braian Aguirre, Rogel, Vitão e Renê; Fernando (Rômulo) e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Rafael Borré.

Encaminhando os ajustes finais, o Inter encerrou a preparação para o duelo na manhã desta quarta-feira. A ocasião marcou o fim de uma longa Data Fifa e o início da reta final do Campeonato Brasileiro. À tarde, a delegação viajou para o Rio de Janeiro de olho no embate. A partida é um dos cinco últimos compromissos a serem atendido pela equipe de Roger na temporada, que tem um objetivo bem definido para estes: confirmar a classificação direta para a Libertadores 2025.