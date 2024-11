Grêmio busca empate com o Juventude e segue ameaçado pelo Z-4 no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (20), em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão, o Grêmio empatou com o Juventude por 2 a 2 dentro da Arena. Contando com o pesado apoio do seu torcedor, o Tricolor conquistou esse importante ponto nos últimos minutos de jogo, depois de ver o time adversário quase abrir dois gols de vantagem. Com esse resultado, a equipe de Renato Portaluppi chegou aos 40 pontos e evitou um possível desastre, porém ainda não escapando completamente do fantasma do Z-4.

O primeiro tempo foi marcado por momentos distintos. Em um começo enérgico, o Grêmio saiu na vantagem com Braithwaite. Precisando mudar o cenário, o Juventude equilibrou o jogo e jogou de igual para igual com o mandante. Os dois times conseguiram criar suas chances e chegar na área do adversário com perigo.

O Tricolor começou dando um bafo na nuca do time caixiense. Já no segundo minuto, em um lançamento do campo de defesa feito por Rodrigo Ely, Diego Costa recebeu avançado pela esquerda e ficou contra dois defensores. Habilmente, o atacante cortou para o meio e achou Braithwaite livre pelo lado direito. Cara a cara com o goleiro, o dinamarquês nao perdoou. Resultado: 1 a 0 para o Grêmio.

Com o placar aberto, o time de Caxias do Sul se viu na necessidade de correr atrás do prejuízo. Aos 4, Lucas Barbosa cabeceou na trave direita de Marquesín, que se esticou para defender. O time de Portaluppi, no entanto, não se apavorou e continuou comandando as ações ofensivas. Mas isso viria a mudar.

O time do Juventude decidiu subir suas linhas e ir pra cima do clube porto-alegrense. João Lucas, aos 15 minutos, foi acionado pela direita e cruzou, mas a defesa gremista impediu maiores perigos. No lance seguinte, em um belo cruzemento, Lucas Barbosa cabeceou sozinho. Contudo, o atacante só conseguiu dar uma casquinha e a bola foi para fora.

A partir de jogada coletiva, Diego Costa, aos 22, deu uma enfiada de bola no meio da área. O goleiro adversário, porém, se adiantou e evitou a finalização. Logo em seguida, o Juventude devolveu o perigo em um bate e rebate dentro da área, que acabou com Geromel afastando para linha de fundo.

Nos 38 minutos, o Grêmio rondou a área do Juventude até que, João Pedro, pela direita, bateu colocado na trave direita de Gabriel, mas a bola foi para fora. Aos 42, em uma bola sobrada após um corte de Rodrigo Ely, Lucas Barbosa finalizou com um voleio, que tirou tinta do travessão de Marquesín.

Já no apagar das luzes, no último lance dos acréscimos, o Juventude aproveitou uma bola parada com Ewerthon e Mandaca. O lateral-direito lançou a bola na grande área e o meio-campista subiu sozinho. Tudo igual na Arena do Grêmio!

Já na segunda etapa, o Juventude teve um início avassalador. O equipe de Renato só foi retomar as suas ações no campo de ataque na metade da segunda etapa, quando o jogo voltou a ficar balanceado. A equipe de Fábio Matias, todavia, não abdicou de jogar.

Aos 7 minutos, Lucas Barbosa foi acionado pelo lado direito por Mandaca, avançou em direção da goleira gremista e encobriu o Marquesín. De virada! Junventude 2, Grêmio 1. No entanto, isso não foi o suficiente para o time alviverde.

Logo em seguida, Reinaldo derrubou Jadson na entrada da grande área e, após análise do VAR, um pênalti é marcado. Gabriel Taliari cobrou rasteiro no canto esquerdo e, em uma defesa homérica, o goleiro tricolor impediu a tragédia.

A partir daí, o Tricolor conseguiu retomar suas ações ofensivas com um pouco mais de avidez. Aos 33, Cristaldo colocou Braithwaite na esquerda de Gabriel, que fechou o gol. A entrada de Soteldo deu velocidade para os ataques do tricolor gaúcho. Em um bate e rebate aos 43, a bola sobrou na direita para João Pedro, que disparou um foguete. O chute, porém, cruzou a área e foi para fora.

Os minutos finais foram de forte pressão por parte do Grêmio. Já nos acréscimos, aos 46, Reinaldo bate uma falta na entrada da grande área e o goleiro do juventude faz um boa defesa. Em seguida, Monsalve invadiu a área entre dois marcadores e explodiu o travessão.

A pressão do Tricolor, no final das contas, compensou. Em uma bola parada na extremidade esquerda do campo, Cristaldo bateu uma bola fechada forte, que desviou em João Lucas e Gabriel não conseguiu pará-la. Novamente, tudo igual na Arena, e é assim que acaba o duelo decisivo.

Grêmio (2) Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Geromel (Soteldo) e Reinaldo; Dodi e Pepê (Pavón); Cristaldo e Edenilson (Monsalve); Braithwaite e Diego Costa (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.

Juventude (2) Gabriel; João Lucas, Danilo, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos); Jadson e Ronaldo; Lucas Barbosa (Marcelo José), Mandaca (Jean Carlos) e Erick Farias (Gabriel Inocêncio); Gabriel Taliari (Nenê). Técnico: Fábio Matias.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ).