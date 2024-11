Portaluppi inicia quebra-cabeça para escalar o Grêmio contra o Juventude

Há apenas 3 pontos de distância do Z-4, o Grêmio receberá o Juventude na Arena para jogar uma final de campeonato na quarta-feira (21) da semana que vem. Faltando apenas cinco partidas para o final do Brasileirão, ambos times jogam para garantir os tão sonhados 45 pontos e escapar da zona da degola. Contudo, para a preocupação da torcida, o Tricolor tem dúvidas e desfalques para o confronto. Soteldo, Aravena e Villasanti foram convocados por suas respectivas seleções e jogarão na véspera do embate. Jemerson, por sua vez, está suspenso por terceiro cartão amarelo.

A situação envolvendo o trio titular do Grêmio ainda é uma dúvida. O segundo jogo da Data Fifa acontecerá dia 19, no turno da noite, colocando a questão logística como um grande obstáculo a ser superado. O clube estuda a possibilidade de realizar uma operação para poder contar com os jogadores. Jogando menos de 24 horas antes do enfrentamento, o deslocamento e o tempo de descanso podem ser impeditivos. Disponibilizar um voo fretado se apresenta como a alternativa mais viável.

O zagueiro Jemerson, por outro lado, recebeu terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e será ausência no time. Gustavo Martins, recuperado de lesão, deve ser seu substituto e compor a dupla de zaga ao lado de Rodrigo Ely. Outro desfalque confirmado é o ídolo gremista Walter Kannemann, que passou por uma cirurgia na última quinta-feira e só retornará aos gramados no ano que vem. Na tarde desta terça-feira (12), o time de Renato Portaluppi se reapresentou no CT Luiz Carvalho, em treinamento que dá início a sequência de oito treinos antes do seu próximo compromisso.