Grêmio volta a ser assombrado pelo fantasma do rebaixamento

A Série B voltou a ser pauta no Grêmio. Para a infelicidade dos tricolores, a derrota para o Palmeiras na última sexta-feira (8) reviveu um antigo fantasma. A partir deste e de outros resultados paralelos, o Tricolor viu seus concorrentes diretos se aproximarem e, consequentemente, sua distância para a zona de rebaixamento murchar. O clube ocupa a 12ª posição e segue com os 39 pontos da rodada anterior, estando a 3 pontos do Z-4. A tabela, no entanto, não é a única coisa que tira o sono do torcedor gremista.

O magro placar de 1 a 0 não refletiu o que foi visto no Allianz Parque. Os comandados de Renato Portaluppi sofreram 36 finalizações e foi dominado pelo Verdão. O time paulista entrou na área gremista como quis: por cima, por baixo, em enfiadas de bola, em cruzamentos, pela direita, pela esquerda e por dentro. Tanto fez isso, que o melhor jogador em campo foi Marchesín. O goleiro protagonizou uma atuação de luxo, fazendo defesas maiúsculas e salvando o clube gaúcho de uma goleada histórica. O jogo escancarou as carências do Tricolor e colocou em xeque, mais uma vez, o trabalho realizado pelo seu treinador.

O Tricolor folgou nesta segunda-feira (11) e se reapresentará no CT Luiz Carvalho nesta terça, porém desfalcado em decorrência da Data Fifa. O próximo compromisso será somente no dia 20 de novembro, após os embates pela Eliminatória Sul-Americana. Na ocasião, o time gremista receberá o Juventude na Arena para jogar uma final de campeonato. O clube de Caxias do Sul também luta pela permanência na Série A, tendo dois pontos a menos que o Tricolor e as mesmas cinco partidas para escapar da zona da degola.