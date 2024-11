Pelo Brasileirão, Grêmio é dominado e perde por 1 a 0 para o Palmeiras

Em duelo de intensidade nas disputas e muita pressão, o Grêmio até resistiu, mas cedeu no segundo tempo, foi amplamente dominado e saiu derrotado pelo Palmeiras, por 1 a 0, no Allianz Parque, nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés mantém o time do técnico Renato Portaluppi na 11ª colocação, com 39 pontos. Um a mais que Vitória e Corinthians, que se enfrentam neste sábado, às 16h30min. O gol da vitória ficou por conta de Estevão, que deu um show à parte em São Paulo. Com a pausa para a Data Fifa, o próximo compromisso gremista está marcado para o dia 20, contra o Juventude, na Arena.

O jogo foi, em sua grande maioria, um amasso. Os números falam por si: 35 finalizações para os mandantes, seis para os gaúchos. A etapa inicial ficou marcada pelos espaços deixados pelo meio-campo. Os donos da casa ameaçaram primeiro. Logo aos seis minutos, Marchesín quase entregou ao errar o encaixe de um cruzamento e a bola sair pela linha de fundo. No escanteio, e em todo o restante da partida, o goleiro se redimiu. Gustavo Gomez subiu mais que todo mundo e cabeceou com força, mas parou em grande defesa do argentino.

A resposta dos gaúchos foi logo em seguida. Villasanti invadiu a área ao passar pelo meio de dois e bater cruzado, sendo interceptado pelo zagueiro Murilo. Depois, domínio total dos palmeirenses — visitantes sequer voltaram a finalizar antes do intervalo —, que até marcaram com Mauricio, mas ele estava impedido. Ademais, poucas chances criadas, incondizentes com a posse de bola no último terço. A melhor delas, já aos 46, veio de outro arremate de Mauricio, com bela defesa de Marchesín.

Na volta do intervalo, mais pressão alviverde. As jogadas vinham das pontas. Mas o chute mais perigoso saiu, mais uma vez, dos pés de Mauricio, pelo meio. De longe, o jogador ex-Inter tentou mais uma vez, parando no goleiro.

Instaurada a blitz, o Grêmio passou a respirar por aparelhos. A única faísca de criatividade do ataque tricolor foi aos 15, em contra-ataque concluído por Aravena e travado pela defesa. Depois, aos 20, Veiga bateu da marca do pênalti em um rebuliço na grande área, tirando tinta da trave. Um minuto depois, Gustavo Gomez perdeu outra, em lance similar, na pequena área. Os dois lances seguintes foram arremates de Estevão: Marchesín fez um milagre no primeiro, e o segundo explodiu na trave.

Depois de tanto martelar, o gol dos paulistas veio aos 27. Dudu bateu de longe e Estevão, livre, completou no rebote: 1 a 0 Palmeiras. Com o tento, o jovem de 17 anos chegou a 12 e se isolou na artilharia do Brasileirão. Inspirado, ele quase fez o segundo na sequência, mas parou no goleiro mais uma vez.

Atrás no marcador, Portaluppi abriu o time com Cristaldo, Monsalve e Diego Costa saindo do banco de reservas. Com mais posse de bola, o time até ameaçou, não criou nada concreto ao ponto de devolver a igualdade ao placar. A melhor chance, inclusive, foi alviverde, aos 43, no contra-ataque definido por Zé Rafael, para fora. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 50 minutos.

Palmeiras (1) Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Caio Paulista (Mayke); Aníbal Moreno, Mauricio (Richard Rios), Estêvão, Raphael Veiga (Zé Rafael) e Felipe Anderson (Dudu); Rony (Flaco Lopez). Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio (0) Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi (Monsalve), Villasanti e Edenilson (Pepê); Soteldo (Nathan Fernandes), Aravena (Cristaldo) e Braithwaite (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ)