Após um mês sem jogar, Kannemann volta a campo para atividades com bola

Depois de um mês inteiro afastado dos gramados, o zagueiro Kannemann retornou às atividades com bola nesta terça-feira (5). O defensor, contudo, deve seguir como desfalque para o confronto com o Palmeiras na sexta-feira. A última partida que o técnico Renato Portaluppi pôde contar com a presença do defensor foi contra o Fortaleza, dia 4 de outubro, quando atuou os 90 minutos da vitória por 3 a 1 sobre os nordestinos.

O tempo fora de ação foi complicado para o zagueiro: desgastes musculares, viroses e dores no quadril foram algumas das visitas indesejadas que o argentino recebeu em sua rotina. Sob supervisão médica, Kannemann está liberado para voltar a trabalhar e será monitorado durante os dois treinos restantes da semana. Entretanto, se tem o entendimento que as chances do defensor figurar no time de sexta-feira são baixas. A previsão mais acertada para o seu retorno é depois da Data Fifa, no jogo contra o Juventude.

Trazendo a pauta para o ataque, Soteldo e Aravena serão desfalques no Tricolor, não nesta sexta-feira, mas no confronto com o Juventude após a Data Fifa, no dia 20. O jogo da Eliminatória Sul-Americana será disputado um dia antes: a Venezuela enfrentará o Chile de Aravena, o que deixa os dois atletas de fora do confronto pelo Nacional sem conseguir chegar a tempo em Porto Alegre.

