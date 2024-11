Direção gremista recupera calçada da fama de Roger Machado depredada por torcedores

Na tarde desta segunda-feira (4), o Grêmio deu seguimento aos treinamentos visando o embate com o Palmeiras na sexta-feira (8), às 21h30min, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Tricolor pisará no gramado do Allianz Parque, em São Paulo, buscando confirmar uma classificação para a Sul-Americana e, claro, aumentar a distância da zona de rebaixamento.

O time para o duelo ainda é um ponto de interrogação e deve se desenhar a partir dos trabalhos da semana. O técnico Renato Portaluppi deixou claro que a escalação e a estratégia da equipe sofrerão alterações de acordo com a forma que as disputas se apresentam, sendo reavaliadas jogo a jogo. Nessa perspectiva, o que mais se discute é a presença ou não de um meia armador no onze inicial. Com o plano de jogar no contra-ataque, o treinador optou por fazer Monsalve e Cristaldo começarem no banco contra o Fluminense.

No campo das polêmicas, a homenagem a Roger Machado na calçada da fama gremista foi revitalizada. Após ter sido vandalizada na madrugada do último sábado, o concreto despejado sobre o nome e os pés do ídolo gremista foram removidos. O Grêmio, em comunicado oficial, repudiou a atitude e considerou um ataque contra o patrimônio do clube, comprometendo-se a investigar internamente por culpados. A indignação de parte da torcida se deu pela decisão do ex-lateral tricolor de treinar o Inter neste ano.

No extracampo, mais especificamente no judicial, as dúvidas não são tantas assim. O Grêmio formalizará uma denúncia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por supostos casos de racismo ocorridos no último clássico Gre-Nal. Como saldo desses episódios, seis torcedores gremistas registraram boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Porto Alegre. O clube está aguardando os inquéritos que estão tramitando antes de oficializar a queixa. O caso que mais repercutiu nas redes foi a de um torcedor colorado, que, enquanto alisava seu braço com a mão esquerda, apontava para um torcedor rival no setor visitante.

LEIA MAIS: Fernando segue sendo a principal dúvida para o duelo com o Criciúma

O Tricolor, faltando seis jogos para o final da temporada, já começou a planejar o seu plantel para o ano que vem. Na busca incessante por laterais-esquerdo, o jovem Natanael, de 22 anos, foi um dos jogadores que despertou o interesse da diretoria. O atleta joga atualmente pelo Coritiba e soma sete participações em gol na Série B, duas diretamente e cinco assistências. Por outro lado, o clube gaúcho também estipula fins de ciclo. O meio-campista Nathan Pescador não deve figurar no elenco gremista em 2025. Os valores de uma rescisão, todavia, são altos, então se estuda a possibilidade de um empréstimo.