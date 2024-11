A depender de resultado paralelo, Grêmio pode abrir cinco pontos do Z-4

Na noite da última sexta-feira (1), o time de Renato Portaluppi conquistou um ponto importante no Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o tricolor conseguiu, a partir de pênalti já nos acréscimos, arrancar um empate do Fluminense. O resultado afastou o clube gaúcho, mesmo que provisoriamente, um pouco mais da zona do rebaixamento. Esse reflexo na tabela só se confirmará após a recuperação do jogo atrasado do Athletico-PR, atualmente no Z-4, com o Atlético-MG pela 19ª rodada. Em caso de derrota dos paranaenses, o Grêmio se distanciará cinco pontos da zona da degola.

O Grêmio tem 39 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela, posição que assegura uma vaga na Sul-Americana de 2025. Nos últimos seis jogos da temporada, Portaluppi e seu plantel entrarão em campo, portanto, em busca de aumentar essa gordura e confirmar a classificação para o torneio continental.

Trazendo para o extracampo, entre a noite da última sexta-feira e a manhã do sábado, torcedores do clube vandalizaram a homenagem prestada a Roger Machado na esplanada da Arena. O nome do ídolo e o seus pés, ambos imortalizados na calçada da fama, aamanheceram cobertos por cimento. A direção abriu um boletim de ocorrência e investiga internamente a identificação dos culpados.

Falando agora do atual treinador tricolor, muitas coisas vêm sendo especuladas sobre o fim do seu ciclo no clube. Com seu trabalho fortemente questionado, Renato está sendo especulado em vários outros times do futebol brasileiro, entre eles, o Corinthians. O time paulista também briga contra o rebaixamento e seu técnico, Ramón Díaz, sustenta o cargo por um triz. A saída de Portaluppi do Grêmio, entretanto, só deve ser consumada na próxima temporada.

Após folgar no domingo, o Grêmio se reapresenta na tarde desta segunda-feira (4) no CT Luiz Carvalho. Visando o confronto contra o Palmeiras na sexta-feira (8), no Allianz Parque, o clube planejou uma sequência de treinamentos que vai até quinta-feira, dia que a delegação embarca para São Paulo para o confronto com o Verdão.